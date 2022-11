Udhëtimi ‘i fshehtë’ drejt Tiranës: Britania deporton 22 emigrantë të paligjshëm shqiptarë, mes tyre persona me rekorde kriminale

Dailymail ka sjellë sërish detaje të reja rreth emigrantëve shqiptarë. Në një media britanike nxjerr zbuluar fluturimin ‘sekret’ të 22 emigrantëve shqiptarë, ndërsa shkruan se mes tyre ka edhe kriminelë.









Sipas DailyMail fluturimi drejt Shqipërisë u autorizua nga sekretarja e brendshme britanike Suella Braverman.

Artikulli:

Britania e Madhe ka deportuar në mënyrë sekrete 22 shqiptarë, mes tyre persona me rekorde kriminale dhe emigrant të paligjshëm. Ky fluturim ishte mbajtur shumë sekret. 22 shqiptarët kanë mbërritur në Tiranë në orët e para të mëngjesit të së mërkurës (9.11.2022). Ky është një veprim që vjen menjëherë pas deklaratave të sekretares së Brendshme Britanike, Suella Braverman e cila e ka cilësuar numrin e lartë të emigrantëve shqiptarë si një “pushtim”.

Shumica e shqiptarëve të dëbuar u dërguan me furgona të blinduar drejt aeroportit nga ku u nisën drejt Shqipërisë. Bëhet me dije se mes të deportuarve përveç personave me rekorde kriminale, kishte edhe emigrantë të paligjshëm të cilët nuk kishin kërkuar azil por ishin kapur në ilegalitet.

Për t’u dëbuar drejt Shqipërisë, janë caktuar edhe shumë shqiptarë të tjerë të cilët ndodhen aktualisht në kampe teksa janë kapur pasi kanë mbërritur me gomone në brigjet britanike.

Të paktën njërit prej atyre që do të largohej, iu dha një pushim në minutën e fundit pasi një avokat me bazë në Londër e luftoi me sukses çështjen duke thënë se “më shumë konsideratë” duhej nga Zyra e Brendshme.

Është goditja e fundit nga zonja Braverman ndaj emigrantëve dhe kriminelëve të paligjshëm shqiptarë në MB.

Ajo tha këtë javë: “Numri i njerëzve që arrijnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar me gomone është në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave dhe e vënë sistemin tonë të azilit nën tendosje intensive”.

Sipas Ministrisë së Brendshme, rreth 120 shqiptarë u dërguan në fluturime dëbimi muajin e kaluar.

Ato përfshinin 12 emigrantë të cilët u larguan drejtpërdrejt nga qendra e përpunimit të Manston më 13 tetor, vetëm 36 orë pasi mbërritën me gomone dhe nuk arritën të kërkonin azil.

Një 19-vjeçar, i intervistuar më vonë nga Mail në Tiranë, u kishte thënë zyrtarëve të Manston se kishte 4000 £ borxh për një hua për të paguar trafikantët e varkave që e kishin sjellë atë përtej Kanalit.

Ai donte të fitonte 100 £ në ditë në një kantier ndërtimi në Mbretërinë e Bashkuar, në vend të 7 £ ditore për të njëjtën punë në shtëpi.

Një tjetër prej të dëbuarve, gjithashtu i intervistuar, tha se ai informoi stafin e imigracionit të Manston se ai ishte një jetim që kishte nevojë për një mundësi të re në MB.

Muajin e kaluar në total, 347 persona u deportuan, duke përfshirë 118 në Shqipëri, 39 në Brazil, 38 në Rumani, 26 në Poloni dhe 20 në Lituani, sipas shifrave nga Ministria e Brendshme e publikuar këtë javë.