“Unë jam sëmurë, vuaj nga ‘lupus’/ Zbardhet vendimi, si u lirua nga burgu “Cari shqiptar i kokainës” në Ekuador, Dritan Rexhepi ishte…

“Cari i kokainës”, shqiptari Dritan Rexhepi, ka deri në gjashtë identitete të ndryshme dhe kërkohet në dy vende europiane, ku e quajnë “mbreti i arratisjeve”. Ai u kap në Ekuador dhe u dënua me 13 vjet burg, por një gjykatës e la të lirë.









‘Cari i kokainës’ është shqiptar dhe ka gjashtë identitete të ndryshme, por emri i tij i vërtetë është Dritan Rexhepi. Ai u arrestua në qershor 2014 në Guayaquil të Ekuadorit, në një operacion që Policia e quajti “Ballkan”. Kapja e tij solli në vend policinë shqiptare dhe vetë Interpolin, sepse Rexhepi kërkohet në dy shtete evropiane, por drejtësia ekuadoriane i dha lirim në nëntor 2021 dhe askush nuk e pa më.

42-vjeçari shqiptar do të ishte kreu i një organizate kriminale në të cilën ishin përfshirë shqiptarë të tjerë, të cilët në bashkëpunim me ekuadorianët ishin të dedikuar për kontaminimin e kontejnerëve me drogë në portet e Guayaquil, me destinacion Evropën.

Dritani përdorte edhe emrat Murataj Lulezim, Rexhepi Dritan, Rexhepaj Gramoz, Rexhepai ​​Dritan, Ioannis Dionysopoulos dhe Edmir Kraja. Në vitin 2015 ai u dënua me 13 vjet burg për trafik të paligjshëm droge, për të cilin u dërgua në burgun e Guayaquil dhe më pas në burgun Cotopaxi. Rexhepi konsiderohet shumë i rrezikshëm në Evropë, ku njihet si “Mbreti i arratisjeve”, pasi është arratisur nga tre burgje në Shqipëri, Itali dhe Belgjikë. Dhe qeveria belge arriti ta ekstradonte nga Spanja për të vuajtur një dënim pesëvjeçar për krimin e grabitjes me dhunë.

Ai pretendoi se kishte ‘lupus’

Sipas medias britanike The Economist, Rexhepi është një kriminel i cili mbërriti si emisar kokaine në Amerikën Latine dhe vazhdon të operojë një strukturë të sofistikuar të trafikut të drogës në Evropë nga burgu në Ekuador, por Rexhepi tani është i lirë. Në gusht 2021, gjyqtari i Garancive Penitenciare, Diego Poma Chamba, me seli në Guayaquil, pranoi kërkesën e Rexhepit për lirim paraprak. Argumenti mbrojtës i shqiptarit është se ai ka lupus, një sëmundje autoimune, e cila mund të prekë kyçet, lëkurën dhe disa organe. Në seancë ai tha se gjendja e tij ishte e komplikuar për shkak të mungesës së kujdesit mjekësor dhe trajtimit të nevojshëm.

Në korrik 2021, ai hyri në spitalin Guasmo Sur, siç është regjistruar në sistemin e funksionit gjyqësor, ku qëndroi për 40 ditë. Kur u përpoq ta kthente në burg, ai bëri një kërkesë të re për të hyrë në regjimin gjysmë të hapur ose para lirimit.

Tre bileta lëshimi Gjykatësi Poma Chamba i dha atij arrest shtëpiak në Samborondón, ku ai duhej të vuante pjesën tjetër të dënimit deri në vitin 2027. “Do të kontrollohet dhe monitorohet periodikisht nga Policia Kombëtare, pa qenë e përhershme”, theksoi gjyqtari në vendim. Përveç kësaj, u vu në dispozicion përdorimi i prangave elektronike, të cilat ai më vonë pretendoi se nuk mund ta përdorte për shkak të trajtimeve të tij mjekësore. Atij gjithashtu iu ndalua të largohej nga Ekuadori, megjithëse ai urdhëroi lirimin e tij të menjëhershëm. Megjithatë, ata duhej të lëshonin tre bileta, sepse identiteti i tyre nuk përputhej me numrin e pasaportës që ata dhanë. Në këto kushte ai u largua nga burgu në nëntor 2021. Dy kërkesa ekstradimi nga qeveritë e Shqipërisë dhe Italisë rëndojnë mbi Rexhepin, për të cilat Gjykata Kombëtare e Drejtësisë kishte lëshuar biletat e procesit, kështu që liria e tij mund të ketë pasoja në komunitetin ndërkombëtar.

Mafia shqiptare në rajon

Një raport nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Krimin e Organizuar (Unodc) siguron se grupet me origjinë nga Gadishulli Ballkanik veprojnë në disa vende të Amerikës së Jugut, duke përfshirë Ekuadorin. Ata gjithashtu kanë marrë përsipër blerjen e sasive të mëdha të kokainës direkt nga burimi, duke eliminuar ndërmjetësit. Raporti sugjeron se këto grupe të reja kanë dobësuar mafiet evropiane të krijuara, si Ndrangheta e Italisë, e cila dominonte trafikun e drogës përtej Atlantikut. Pavarësisht këtij dobësimi, grupet e vjetra vazhdojnë të operojnë dhe shtuan në paraqitjet e rrjeteve ballkanike se ka “një disponueshmëri më të madhe të kokainës në tregun europian”.