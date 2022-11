E rëndë! Përleshen dy vëllezërit, njëri përfundon në spital pas u godit me thikë

Një ngjarje e rëndë është shënuar ditën e sotme në Kosovë. Dy vëllezër janë përleshur me njeri-tjetrin, ku njeri prej tyre ka goditur tjetrin me thikë duke e lënë të plagsur.









Ky i fundit ndodhet në spital ku po merr trasjtime mjekësore. Ndërsa vëllai tjetër është dërguar në paraburgim nga policia.

Njoftimi i policisë:

Prishtinë 11.11.2022-21:04 Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti pas një zënke që kishte pasur me viktimën mashkull kosovar-vëllain e tij, e kishte sulmuar fizikisht atë duke e goditur me thikë. Si pasojë e sulmit viktima ka pësuar lëndime të lehta trupore për çka dhe i është ofruar tretman mjekësor. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.