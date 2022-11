Moti ditën e sotme do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura dhe reshje të pakta shiu në jug dhe juglindje.









Temperaturat minimale parashikohen 6-11 gradë, temperaturat maksimale do të jenë me rënie 11-13°C në veri , 19-21°C në zonën e ulët dhe bregdet.

Era do të jetë me drejtim Jug-lindje me shpejtësi 12 m/sek dhe dallgëzim të forcës 4 ballë në det të hapur.