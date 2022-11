“Kjo nuk është vetëm për shkak të mirësisë sonë”, por “çdo gjë ka kohën e vet”.









Ish-presidenti i Rusisë Dmitry Medvedev gjithashtu ka shkruar në postimin e tij në Telegram për tërheqjen e trupave ruse nga Kherson. “Le të kujtojmë”, shtoi ai, “se ne po përpiqemi të shpëtojmë sa më shumë jetë të jetë e mundur të ushtarëve dhe civilëve tanë, ndërsa armiqtë tanë jo. Dhe këtu qëndron dallimi ynë i madh moral me ta”.

E gjithë deklarata e bërë nga Medvedev:

“Në rutinën e përditshmërisë së vështirë dhe nën ndikimin e vendimeve shumë të vështira ushtarake, rezultatet e këtij viti, jashtëzakonisht të rëndësishëm për vendin tonë dhe të gjithë ne, filluan të fshihen. Dua t’i kujtoj:

Mos harroni se është Rusia sot ajo që po formëson rendin e ardhshëm botëror, jo shtete si Britania apo Kievi i errët. Dhe ky rend i ri botëror egalitar do të ndërtohet.

Mos harroni se Rusia po lufton e vetme me NATO-n dhe botën perëndimore. Prandaj, çdo paralele me të kaluarën është e pasaktë ose e kushtëzuar. Me përjashtim të një gjëje: vetëm ne mund të shkatërrojmë një armik të fuqishëm ose aleanca armike.

Mos harroni se Rusia po lufton, duke u përpjekur të shpëtojë jetën e sa më shumë ushtarëve dhe civilëve tanë. Armiqtë tanë nuk llogarisin jetën e ushtarëve dhe qytetarëve të tyre. Dhe këtu qëndron dallimi ynë i madh moral me ta.

Mos harroni se Rusia, për arsye të dukshme për të gjithë njerëzit e arsyeshëm, nuk e ka përdorur ende të gjithë arsenalin e mjeteve të mundshme të shkatërrimit. Dhe nuk goditi asnjë objektiv të mundshëm armik të vendosur në vendbanime. Dhe jo vetëm për shkak të mirësisë sonë të qenësishme njerëzore. Çdo gjë ka kohën e vet.

Dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme. Vetëm uniteti më i afërt, puna e përditshme e palodhur dhe morali më i lartë mund të garantojnë fitoren e vendit”.