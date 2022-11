“Rama merr borxh për të larë borxhet”/ Ilir Meta: Rilindas të pa shpirt që i vjedhin bukën jetimëve

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta gjatë fjalimit të tij në protestën e opozitës së bashkuar tha se këtë tokë të bekuar do t’ia dorëzojmë të rinjve shqiptarë.









Meta kujtoi edhe marrëveshjen e Partinë Demokratike, për të dhënë se së bashku do ti japin fuqinë shqiptarëve përmes referendumit.

Pjesë nga fjala e Metës

Në vitin 2013 borxhi publik ka qenë 62.4%, ndërsa sot, është 107%. Nëse Maqedonia e Veriut e shlyen borxhin e saj me 1 vit eksporte, në Shqipëri nevojiten 13 vite eksporte, sepse ky merr borxhe për të shlyer borxhe, që ky të fluturojë në luks dhe shqiptarët të zhyten në mjerim. Qeveria e kapur për gryke nga oligarkëtdhr mafia po bën gjithshka që të asgjesojë prodhimin vendas me taksa të reja dhe akciza të jashtëzakonshme dhe po godet pa mëshirë shtresën e mesme, që ti dobësojë e ti detyrojë të largohen nga vendi.

Ky merr borxhe për të larë borxhet dhe ky të fluturojë në luks dhe shqiptarët të zhyten në mjerim. Ai po godet pa mëshirë shtresën e mesme që t’i largojë nga vendi dhe t’i dobësojë. Akti me i fundit nuk kurseu as profesioniet e lira. Të gjithë peshën e krizës kjo qeveri ia ka faturuar popullit pasi vetë po vjedh miliona euro për një incenerator që nuk ekziston. Këta rilindas janë kaq të pashpirt sa siç e dini arritën të vjedhin edhe bukën e jetimëve. Ajo mbron të fortët, mafiozët dhe oligarkët, fjala juaj është ligj, mision, është e vërteta e popullit. Së bashku me PD kemi firmosur një marrëveshje historike për t’iu dhënë shqiptarëve fuqinë një herë e përgjithmonë. Përpara për të shpëtuar flamurin tonë kombëtar. Askujt veç të rinjve dhe të rejave tona patriote.