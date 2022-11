Ron De Sandys, ylli i ri i së djathtës amerikane kërcënon Trumpin e “plagosur”.

Presidenti amerikan Joe Biden duket se do të mbajë kontrollin e Senatit dhe republikanët për ta privuar atë nga një shumicë në Dhomën e Përfaqësuesve. Por të gjithë sytë janë tashmë nga viti 2024 me shpalljen e mundshme të martën e kandidaturës së Donald Trump për presidencën.









Fitorja e senatorit demokrat Mark Kelly në Arizona të premten do të thotë se bilanci në Senat është aktualisht i barabartë 49-49, me dy vende ende për t’u rrëmbyer, në Nevada dhe Georgia, katër ditë pas zgjedhjeve afatmesme në SHBA.

Demokratëve u duhet vetëm një fitore në një nga këto dy shtete për të mbajtur kontrollin e Senatit, pasi në rast të barazimit (50-50), vota e Zëvendës Presidentes Kamala Harris ka fjalën e fundit, siç parashikohet nga Kushtetuta.

Në Arizona, ish-astronauti Mark Kelly mundi Blake Masters, i cili kishte mbështetje të fortë nga ish-presidenti republikan i kudondodhur, Donald Trump.

Humbja në Arizona ishte një nga disa që manjati i pasurive të paluajtshme pësoi kundër kandidatëve që ai mbështeti. Por Trump bërtiti edhe një herë për “mashtrimin zgjedhor” duke refuzuar të pranojë verdiktin e zgjedhjeve, siç bëri në humbjen e tij presidenciale të vitit 2020.

Në Dhomën e Përfaqësuesve, republikanët duket se janë të gatshëm të rifitojnë shumicën e dhomës, një zhvillim që do të komplikojë punën legjislative të Presidentit Biden.

Por fitorja e GOP parashikohet të jetë shumë më e vogël nga sa parashikonte “vala e kuqe”. Rrjeti amerikan i lajmeve NBC News këtë mëngjes parashikoi një shumicë të brishtë prej pesë vendesh për republikanët me 220 anëtarë të Kongresit, krahasuar me 215 për demokratët.

“Vala e kuqe” që nuk erdhi

Republikanët u shfaqën të sigurt muajt e fundit se do të rimarrin lehtësisht kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit nga demokratët në zgjedhjet afatmesme, duke premtuar një “valë të kuqe”(s.s. fitore gjithëpërfshirëse të kandidatëve republikanë) edhe një “tsunami” që nuk erdhi.

Rezultatet e tyre zhgënjyese po shkaktojnë trazira në mesin e zyrtarëve të tyre të zgjedhur në Kongres, duke paralajmëruar një zgjidhje politike të llogarive.

Në një letër të publikuar nga Politico, senatorët pro Trump po bëjnë thirrje që një votim për liderin e tyre të Senatit të shtyhet, duke paraqitur një sfidë për liderin aktual, republikanin Mitch McConnell. “Të gjithë jemi të zhgënjyer që nuk u realizua një “Valë e Kuqe” dhe ka disa arsye për këtë”, shkruajnë ata.

Pasi të vendoset peizazhi politik në të dyja dhomat e Kongresit, të gjithë sytë do të kthehen në vitin 2024 në SHBA, me ish-presidentin Trump që pritet të shpallë kandidaturën e tij që të martën e ardhshme, sipas një prej këshilltarëve të tij të ngushtë.

“Presidenti Trump do të njoftojë të martën se do të kandidojë për president. Dhe do të jetë një njoftim shumë profesional, shumë i kujdesshëm”, tha këshilltari i tij Jason Miller dje në “War Room”, podkasti i Steve Bannon, një tjetër mik i ngushtë i Trump.

I dobësuar

Manjati republikan kishte njoftuar tashmë se do të bënte një “njoftim të madh” nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago, Florida, duke lënë të kuptohet se ai mund të kandidojë. Një ofertë e Donald Trump do të ishte e treta e tij për Shtëpinë e Bardhë.

Megjithëse ndikimi i tij në Partinë Republikane mbetet i padiskutueshëm, ai u shfaq i dobësuar në zgjedhjet afatmesme pasi zhgënjeu shumë nga zgjedhësit e tij.

Në të kundërt, Guvernatori i Floridës, Ron DeSandis, ylli i ri i së djathtës amerikane, u rizgjodh triumfalisht. Një fitore që çimentoi pozicionin e tij si një sfidues i mundshëm i Trumpit në garën për nominimin e republikanëve në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Diçka që nuk i shpëtoi vëmendjes së miliarderit, i cili javën e kaluar shfrytëzoi rastin për të tallur DeSandis, duke i dhënë pseudonimin “Ron-la-Morale”.

Rastësi apo jo, kjo e martë do të jetë edhe dita e publikimit të kujtimeve të një rivali tjetër potencial të Donald Trump, ish-zëvendëspresidentit të tij Mike Pence.

Zgjedhjet e 2024 mund të jenë një përsëritje e zgjedhjeve të 2020: kundërshtari i tij i atëhershëm, presidenti aktual demokrat Joe Biden, konfirmoi këtë javë “qëllimin” e tij për të kandiduar për një mandat të dytë. Por ai u kujdes që të shtyjë çdo vendim përfundimtar për vitin e ardhshëm.