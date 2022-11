Video/ Biden e “përfundoi” pjesmarrjen me një ‘perlë’ të re, e quajti kryeministrin e Kamboxhias… liderin e Kolumbisë!

Edhe një herë presidenti amerikan Joe Biden … ngatërroi fjalët e tij më herët sot gjatë udhëtimit të tij në Azi si pjesë e Samitit të ASEAN-it, kur në sekondat e para të fjalës së tij hapëse ai e quajti kryeministrin e Kamboxhias … guvernatorin e saj Kolumbi!









“Dua të falënderoj kryeministrin e Kolumbisë për udhëheqjen e tij si kreu i ASEAN-it”, tha Biden në mënyrë specifike në një fletë gjuhësore shtesë, një nga disa ditët e fundit. Vihet re se presidenti amerikan 79-vjeçar nuk e kuptoi asnjëherë gabimin e tij, për pasojë e vazhdoi fjalimin sikur të mos ndodhte asgjë.

Biden mori fjalën vetëm disa sekonda pasi kryeministri Hun Sen, i cili ka drejtuar vendin për 37 vjet, dha tekstin e fjalimit të tij të shkruar në një copë letër.

Ishte fjalimi i tij i parë publik gjatë aktivitetit, pas një udhëtimi “maratonë” prej dy fluturimesh me tre orë pushim në Egjipt. Pas mbërritjes, Biden u dërgua me autokolonë në hotelin luksoz Sokha në Phnom Penh.

Vihet re gjithashtu se Biden nuk duket se ka një vlerësim të lartë për shtetin e Kamboxhias pasi, kur ishte ende në Shtëpinë e Bardhë, sipas Daily Mail, raportohet të ketë thënë sa vijon: “Gjithsesi djema. ‘Tani po nisem para se gjithash per ne Kajro per perpjekjet mjedisore, e me pas do te kaloj edhe ne Kolumbi…e kam fjalen per Kamboxhin’, tha ai duke u korrigjuar, duke mos u kujdesur nese u komentua gabimi i tij verbal ose nese do te bezdisej kryeministrja e shtetit të saj në Azinë Juglindore.