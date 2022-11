VIDEO/ Sassuolo s’di të fitojë, Bologna i shënon 3 gola

Bologna fitoi 3-0 me Sassuolon për javën e 15 në Serie A. Të besuarit e Thiago Motta-s nuk e vendosën asnjëherë në diskutim fitoren, duke hapur ndeshjen në minutën e 30 me Aebicher. Pjesa e dytë është zhvilluar me ritëm të njëjtë, teksa Arnautovic në të 50 dhe Ferguson në minutën e 78 mbyllën llogaritë e takimit. Bologna rikthehet te fitorja pas humbes së një jave më parë kundër Interit, duke mbajtur vendin e 11 në klasifikim me 19 pikë. Sassuolo me 16 pikë qëndron në vendin e 14-të.