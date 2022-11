“41 sekrete”/ Ben Blushi publikon listën e personazheve që e kanë frymëzuar të shkruante librin: Më kanë besuar të fshehtat e tyre

Ben Blushi ka publikuar emrat e personazheve që e kanë ndihmuar për të realizuar veprën e tij, pasi njoftoi për librin e tij të rij, të titulluar “41 sekretet”.









Në një postim në Facebook, Blushi ka listuar personazhe duke nisur nga aktori Robert Ndrenika, shkrimtari Ismail Kadare, artisti Helidon Haliti si dhe shumë figura të tjera të cilët vijnë me nga një sekret.

JA 41 NJERËZIT QË MË KANË BESUAR 41 SEKRETET

ROBERT NDRENIKA, ME KAPELËN TIME FOTOGRAFIA E ZELENSKY-T EDMOND TUPJA: JAM ÇIFUT, MË FAL, HEBRE IBRAHIMI, BERBERI IM TURK KUAZIMODO, OSE FRANI I VERBËR PETRIKA BLUSHI, XHAXHAI IM MONIKA LUBONJA, NJË JETË ME TIGRAT MEHDIU, BELGU MYSLIMAN NIKITA, BALERINI UKRAINAS 175 KILE GRATË E KRISHTIT FLORENCI, TREGTI ME LIBRAT E MI GJIROKASTRITI MUNTAZ DHRAMI ANDI BUSHATI, UNË DHE TELEFONI I ENVER HOXHËS FOTOGRAFIA E ALBANI DOMIT NEDIN VLORA, NIPI I ISMAIL QEMALIT ME GJYSHEN TIME, MYNEVER SHUTERIQI FREDERIK NDOCI, DONALD TRUMP DHE ILUMINATI EDVIN SCHËARTZ, KUSHËRIRI I FROJDIT

19.DRITARET E BOJKEN LAKOS

20.VIKTOR ZHUSTI, ALI PASHË TEPELENA DHE BILL GATES

21.ISMAIL KADARE, PASDITE

FARIDAH, BASKETBOLLISTJA AFGANE ROBERT RADOJA, GJERMANI I FUNDIT DHE LABËRIA JULIEN ROCHE, NJERIU QË BLEU STALININ BABA SALIU, DERVISHI QË QESH ROZETA, VAJZA E VANGJUSH MIOS HELIDON HALITI, PIKTORI PA THONJ NË STUDION E ZEF SHOSHIT, ME ZOGUN, ENVERIN DHE MAO CE DUNIN NIKOLLË LESI, UNË DHE GAZETA “INDIPENDENT” SONATA E SONADËS AMERIKANI QË KËRKON TË VDESË NË SHKODËR FOTOGRAFIA E MARENGLENIT SEKRETI I AT NIKOLLA MARKUT EDUARD DURALLIU, NIPI I FAIK KONICËS MARIA, VAJZA E LASGUSH PORADECIT DREN ABAZI DHE ERDOGANI VJOLLANDI, GJYKATËSJA E DARDHËS PRINCI I LIBOFSHËS DHE FOTOGRAFI I MELANIA TRUMP-IT BISEDË PËR FOTOGRAFINË ME BURIM MYFTIUN DAVIDI, VAJZA QË U BË DJALË SI TË BËHESH MYSLIMAN NË KAVAJË

Më herët, Ben Blushi ka bërë të ditur se do e prezantojë veprën e tij gjatë panairit të librit në Tiranë.

“Jam i sigurt që askush nuk do më pyesë pse 41 sekrete dhe jo 44 apo 51, por meqë nuk po më pyesin po e them vetë. Më pëlqen numri 41 për shkak të ngjashmërisë anatomike që ka numri 4 me numrin 1. Janë si dy shkopa me sqep dhe qëndrojnë bashkë në mënyrë simetrike”, shkruan ndër të tjera Blushi.