Shpërthimi i sotëm në Stamboll, Tritan Shehu: E dhimbshme të dëgjosh ende për akte të tilla terroriste!

Deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, ka reaguar lidhur me shpërthimin e ndodhur në sheshin Taksim në Turqi, ku mbetën të vdekur 6 persona dhe u plagosën të paktën 81 të tjerë. Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, Shehu e quan sulmin një akt terrorist dhe sipas tij është e dhimbshme të dëgjosh sërish për të tilla akte.

Ai shton se të marrësh jetë të pafajshme qytetarësh është një veprim i patolerueshëm dhe për këtë ka kërkuar një reagim të fortë njerëzor. Shehu iu shpreh ngushëllimet familarëve të viktimave dhe uron shërimin sa më të shpejtë të të plagosurve.

POSTIMI I SHEHUT:

Atentat terrorist ne Stamboll. E dhimbeshme dhe revoltuese te degjosh perseri per akte te tilla terroriste. Te tilla akte kriminale duhet te krijojne te gjithe indinjaten e reagimin njerezor. Te marresh jete te pafajeshme, te lendosh qytetare te tjere, eshte nje veprim i pa tolerueshem. Ngushellimet me te sinqerta per viktimat e sherim te shpejte te te plagosurve. Te gjithe solidaritetit popullit dhe shtetit turk per tejkalimin sa me te plote te kesaj situate te pa kuptimte.