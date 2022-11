Ish-kreu i PD, Lulzim Basha ka reaguar në ‘Facebook’, ndërsa i është përgjigjur deklaratave të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha.

REAGIMI:

Sa herë do të fshehë diçka, non grata hap thesin e mashtrimeve dhe shpifjeve. Trekëndëshi i Bermudës është i pandarë në korrupsion, lidhje me krimin dhe minim të demokracisë. E vërteta është e thjeshtë: Bashkë i kanë oligarkët dhe mediat, lejet, kullat, koncesionet e tenderat, bandat dhe policët e gjyqtarët e korruptuar.