Berisha paralajmëron Ramën: Kjo është betejë për jetë a vdekje! Nëse ai prek flamurin tonë atëherë ne do veprojmë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha thotë se protestat që nisën më 12 nëntor do të vazhdojnë, ndërsa i bëri thirrje qytetarëve që sërish të mbushin sheshe.









I ftuar në Syri Tv, ish-kryeministri tha se njësoj siç u rrëzua regjimi komunist, ashtu do të rrëzohet edhe regjimi monist i Edi Ramës.

I pyetur në lidhje me gjyqin se kush do të marrë logon dhe flamurin e PD, Berisha paralajmëroi se nëse Rama i konfiskon flamurin, atëherë demokratët do ti përgjigjen, pasi siç tha ai kjo është një betejë për jeta a vdekje.

Sali Berisha: Unë u them qytetarëve që kjo është një betejë e vështirë. Në Shqipëri është instaluar monizmi. Rama sot kontrollon të gjitha pushtet më shumë se Ramiz Alia në 1991. Ky tentoi të kontrollojë opozitën. Atëherë ku jemi ne? Ne duhet ti faktojmë shqiptarëve që ku jemi. Detyra kryesore e PD është beteja për votën e lirë. PD bëri një hap të madh, do vazhdojë hapa të tjerë. Unë atyre që mbushën bulevardin u them që ta mbushim sërish. Është regjim komunist.

Tani ne kemi rënë në shtratin ose kemi ngritur një lëvizje që është misionare për të shpëtuar Shqipërinë. Ka patur shumë qe janë mërzitur që nuk panë pluhur këtë apo atë. Me një të rënë nuk rrëzohet lisi. Kështu që a e tronditi kjo? Po. Unë e kam hallin që shqiptarët të çlirohen nga frika dhe ndrojtja.

Unë shoh Edi Ramën në çdo skemë që bën e bën për të grabitur zgjedhjet dhe opozitën. Ky kërkon të asgjësoje PD, ta shndërrojë atë në një parti 2% dhe kaq.

Pyetje: Ta zëmë se ky do ja japë flamurin Alibeajt? Do dalë PD me celular me drita?

Sali Berisha: Do përleshem me të! Koha do e provojë, nëse na prek flamurin unë besoj se demokratët do dinë ti përgjigjem nëse ai konfiskon flamurin demokratët do reagojnë është betejë për jeta a vdekje nuk është flamur për tu dorëzuar është një flamur që ka përmbysur komunizmin. Ata do ti përgjigjen, por nuk kam pse ta paragjykoj unë. Por unë i them përpara që ti do të marrësh flamurin, por kur një njeri shtyn gjyqin tre herë dhe e cakton gjyqin më datën 6 ditën e samitit edhe ne do ti përgjigjemi.