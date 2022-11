Biden: Nuk gjeta asnjë qëllim të Kinës për të pushtuar Tajvanin

Joe Biden e përshkroi dialogun që pati me Xi Jinping në Bali si “të ndershëm”, në deklaratat që bëri para gazetarëve pas përfundimit të takimit të tyre tre-orësh.









“Ne patëm një diskutim të hapur dhe të sinqertë për synimet dhe prioritetet tona. Ishte e qartë – ai ishte i qartë dhe unë e kisha të qartë se ne do të mbrojmë interesat dhe vlerat amerikane, do të avancojmë të drejtat e njeriut globalisht, do t’i kundërvihemi rendit ndërkombëtar dhe do të punojmë në të njëjtën gjatësi vale me aleatët dhe partnerët tanë”, tha ai. Biden vazhdoi: “Ne do të konkurrojmë fuqishëm, por nuk jam duke kërkuar për një konflikt. Unë do ta menaxhoj konkurrencën e tij me përgjegjësi”.

Biden tha se i tha Xi se politika “Një Kinë” e njohur nga SHBA “nuk ka ndryshuar” dhe se Uashingtoni “kundërshton ndryshimin e njëanshëm të status quo-së nga çdo palë”.

Në të njëjtin kontekst, ai tha se nuk gjeti ndonjë “përpjekje të afërt” nga Kina për të pushtuar Tajvanin. “Unë e kam bërë të qartë se ne duam të shohim që çështjet e udhëkryqeve të zgjidhen në mënyrë paqësore, në mënyrë që të mos na duhet të arrijmë kurrë tek ajo”, tha Biden për çdo konflikt të mundshëm mbi Tajvanin. “Jam i bindur se e kuptoi saktësisht atë që po thoja”, shtoi ai.

Biden tha gjithashtu se SHBA dhe Kina “duhet të jenë në gjendje të punojnë së bashku kudo që të munden për të zgjidhur sfidat globale që kërkojnë që secili komb të bëjë pjesën e tij”.