Dëshmia e fundit për zhdukjen e 19-vjeçares shqiptare: E pashë në plazh!/ Avokati: Kishte lënë takim me dikë!

Çështja e zhdukjes së 19-vjeçares Artemis Vasilis qëndron e hapur prej dy vitesh, por pas një dëshmie në emisionin “Drita në tunel”, ngjarja ka marrë tjetër kthesë. Sipas kësaj dëshmie, Artemis është parë një ditë pas zhdukjes së saj, më 16 tetor 2020, e përhumbur në mendime në plazhin e Agia Marinës.









Sipas familjarëve të saj, 19-vjeçarja shkonte për not me miqtë në këtë plazh. Në fakt, ajo dyshohet se ka shkuar atje me ish të dashurin e saj, para se të ndaheshin dhe ai ta fshinte nga rrjetet sociale.

“Një herë kam shkuar në Agia Maina për të bërë plazh. Unë thashë gjithçka që kisha për të thënë. Nëse do të mund të ndihmoja, do ta kisha bërë. Kaq. Në kohën kur Artemisa u zhduk, unë isha brenda kampit. Unë isha ushtar në Aleksandropoli”, tha ai.

Avokati i familjes, Anastasios Dugas, u shpreh:

“Është diçka e re. Personi i fundit që e kishte parë në stacionin e autobusit duke pritur dikë, tani vjen kjo dëshmi që ndryshon të gjitha faktet dhe na thotë se ajo ishte në plazhin e Agia Marinës. Kjo zonë nuk ishte testuar kurrë. Besojmë se këtë javë do të jepet urdhër për kontroll edhe në këtë zonë. Jemi të sigurt që atë ditë kishte lënë takim me dikë për t’u takuar. Ajo mori një telefonatë në Viber, shkoi në dhomën e saj, foli dhe u largua e lumtur. Një dëshmitar, të cilin e kemi vënë në dukje, nuk ka thënë të vërtetën. S’ka treguar saktësisht se çfarë ka ndodhur. Ai di gjëra dhe situata rreth Artemidës. Ai është personi i fundit që ka pasur kontakt”, theksoi avokati i familjes.