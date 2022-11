Grabitet Ronela Hajati, i vjedhin të gjitha lekët e koncertit dhe i boshatisin kartat e kreditit

Këngëtarja Ronela Hajati është përballur me një ngjarje aspak të këndshme në Angli. Ajo është grabitur në mes të Londrës dhe këtë lajm e ka bërë me dije vetë këngëtarja.









Përmes një video në Instagram, Ronela ka zbuluar se i kanë vjedhur portofolin ku kishte me vete të gjitha lekët e koncertit.

“Më kanë vjedhur të gjitha lekët, kartat, identitetin. Jam në mes të Anglisë dhe nuk kam një identitet. Kam gjithsej vetëm 4 paund.

Më morën të gjithë lekët e koncertit, të gjitha lekët i kisha me vete. Isha në stacionin e policisë. Kartat i bllokova dhe ishte vonë. Kishin bërë edhe shopping, kishin blerë byzylyqe dhe atlete pafund. Nuk kam lek as për metro as për taksi”, thotë ajo.