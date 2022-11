“Jam gati ta lë mandatin e deputetit/ Luçiano Boçi hyn në Primare për Bashkinë e Elbasanit: E di që s’ka për të qenë e lehtë, por…!

Nënkryetari i PD dhe deputeti Luçiano Boçi prezanton kandidaturën në Primare për Bashkinë e Elbasanit. Në një konferencë me mediat, Boçi tha se është koshient për betejën e vështirë që ka “me Edi Ramën, me korrupsionin, me paratë e pista”.









“Unë shpesh bëj refleksionet e mia, e më ngjan vetja shpesh në Elbasan si ai subjekti lirik i poezisë së Xhevahir Spahiut ‘Borxhet e mia’. I kam borxh mbështetjen, suksesin kohën, çdo njeriu që më ka mbështur, borxh të rinjve të Elbasanit që sot përjetojnë shpopullimin e dyfishtë, borxh fermerëve, prindërve tanë për një jetë më të mirë, çdo fëmijë i kemi borxh për të sjellë një jetë më të mirë e më të qetë. Në atë frikën time, shqetësimin e kam parë gjithmonë Elbasanin që ka ecur vetëm në dy dimensione gjatë këtyre 2 viteve. Nga e sotmja shkon drejt të shkuarës. Një ecje mbrapsht, ndaj dua të angazhohem bashkë me qytetarët e mi të përpiqemi me durim t’i kthejmë shkëlqimin e dikurshëm. E di shumë mirë që beteja ime nuk është e lehtë, beteja ime është me Edi Ramën, me korrupsionin, me paratë e pista”, u shpreh ndër të tjera Luçiano Boçi..