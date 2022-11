Kokainë me vlerë 1.12 milionë euro! Si u zbulua në Irlandë pronari i drogës me origjinë shqiptare që bënte shaka islamofobike nga adresa false

Një sasi e madhe kokaine me vlerë 1.12 milionë euro u sekuestrua një ditë më parë në një makinë në Co Louth të Irlandës.









Mediat e huaja raportojnë se pronari i drogës mund të jetë me origjinë shqiptare.

Sipas asaj që raportojnë mediat në Britani droga i përkiste një bande të Dublinit perëndimor me lidhje me Drogheda, u zbulua nga oficerë të Njësisë së Divizionit të Drogës me bazë në stacionin lokal të Gardës.

Burri rreth të 30-ave u arrestua në vendngjarje dhe u mor në pyetje në stacionin Drogheda. Ai tashmë ndodhet në paraburgim, ku do të qendrojë për 7 ditë, deri në pritje të vendimit të Gjykatës.

Mediat e huaja thanë se ai është me origjinë nga Shqipëria, por prej disa vitesh jeton në Dublin.

Burri ka një llogari në rrjetet sociale me një pseudonim, të cilin e përdor për t’u përfshirë në shaka islamofobike.

Forca tha se droga e sekuestruar do të dërgohet për analiza dhe hetim.