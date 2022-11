Marrëveshjet me RMV/ Kryeministri Rama: Kemi marrë përsipër ndërtimin e Portit të Thatë në Strugë!

Kryeministri maqedonas Dimitar Kovačevski ka deklaruar në konferencën e përbashkët me homologun shqiptar Edi Rama se të dyja vendet do të qëndrojnë në krah të njëri tjetrit për të dalë së bashku nga kriza. Capture

“Sot vendosim bazat dhe themelet si do i zhvillojmë dy vendet tona për t’i bërë ato një vend më të mirë dhe të japim shpresë që nesër do të jetë më mirë. Nga kjo krizë do ë dalim bashkë. Të flitet për të ardhmen kërkojnë punë, përkushtim, vizion dhe lidership. Jam i bindur se do ia dalim të kalojmë dimrin e vështirë dhe viti i ardhshëm të jetë më i lehtë. Seanca ndërqeveritare mbaroi pak më herët. Ne firmosëm shumë memorandum me fokus të veçantë në energjetike që të sigurojmë burime të qëndrueshme të energjisë. Ne krijuam një kuadër për projekte të përbashkëta për burimet e rinovueshme të energjisë. Kjo krizë për ne paraqet mundësi për inovacione. Maqedonia e Veriut ka burime, ka diell, ka ujë dhe tokë të frytshme. Kjo do të kontribuojë në cilësinë e jetës ku ndërlidhja e shteteve ka rëndësi thelbësore. Hapja e negociatave është një sukses i madh për ne”, tha ai.