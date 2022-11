Ministri i Jashtëm rus me një iPhone, Apple Watch dhe një bluzë të prodhuar në SHBA, u bë virale në mbarë botën

Me një video të shkurtër të Sergei Lavrov që gëzon shëndet të shkëlqyeshëm dhe me një veshje turistike, zëdhënësja e guximshme e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, përpiqet të debutojë raportet e agjencive ndërkombëtare se shefi i saj u dërgua me urgjencë në spital me një problem të papritur në zemër. Në videon në fjalë, Lavrov është me të vërtetë në punë – përveç sfondit të bimësisë tropikale të Balit ku ka qenë ditët e fundit për samitin e G20-ës.









Edhe pse disi i nënshtruar, ministri i Jashtëm rus duket se e ka përshtatur veshjen e tij me mjedisin aziatik. Por, përtej klimës, elementi që bie në sy është se zoti Lavrov është diçka si një reklamë e gjallë për përfitimet e qytetërimit perëndimor (ose “kapitalizmit” siç do të thoshte dikush në të kaluarën, në një version të mëparshëm të Rusisë, si “BRSS”, etj).

Një Apple Watch mund të shihet në dorën e tij të majtë, një iPhone tepër i madh i vintage-it të fundit është mbështetur me fytyrën poshtë në tavolinën e tij, ndërsa bluza e zgjedhur nga zoti Lavrov për paraqitjen e tij të rastësishme mban emrin e hollë dhe novator, artisti pamor i Nju Jorkut Jean-Michel Basquiat (1960-1988).

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a “political game” https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022

Elementi i çuditshëm dhe disi i pashpjegueshëm në veshjen e Sergei Lavrov janë çizmet që ai zgjodhi të vishte me pantallonat e shkurtra Bermuda dhe këmishën me mëngë të shkurtra. Nga ana tjetër, natyrisht, një njeri i statusit të tij ka të drejtë t’i lejojë vetes lirinë e lirë për njëfarë ekscentriciteti sartoral.

Garderoba e Lavrov nuk mund të lidhet me shëndetin e tij, megjithëse guvernatori i Balit këmbëngul se zyrtari rus kaloi disa orë në spital duke iu nënshtruar një kontrolli mjekësor.Pyetja e ngritur ka të bëjë me mesazhin – nëse ka një gjë të tillë – që Sergej Lavrov dërgon me veshjen e tij. Bluza e tij, për shembull, me logon e verdhë në një sfond blu, i ngjan pak ngjyrave kombëtare të Ukrainës. Nga ana tjetër, një bluzë Basquiat është një nënvizim indirekt se sa i ditur është ai që e vesh për artin. Sa e kulturuar, e kulturuar – por edhe mbi armiqësinë gjithnjë e pranishme të Luftës së Ftohtë midis BRSS dhe SHBA.

Ky komponent i fundit është veçanërisht interesant në rastin e tani 72-vjeçarit Sergey Viktorovich Lavrov, pasi ai është një politikan dhe diplomat karriere., i cili u bë burrë duke marrë pjesë si zyrtar në aparatin e politikës së jashtme të BRSS. Rënia e “socializmit ekzistues” nuk bëri asgjë për të penguar Lavrovin besnik dhe të përkushtuar, i cili, si Vyacheslav Molotov i ri (ministri i jashtëm prej bronzi i Stalinit), vazhdoi të ngjiste shkallët e pushtetit nën regjimin e ri. Ai ka qenë në pozitën e Ministrit të Jashtëm të Rusisë – pra pranë Vladimir Putinit – vazhdimisht që nga viti 2004, duke mbështetur çdo lëvizje të “carit” të ri të rusëve, ndonjëherë më me forcë edhe se presidenti i tij, përfshirë natyrisht pushtimi i Ukrainës. Një mbështetës i Putinit përtej çdo dyshimi për besueshmërinë e tij, ai me siguri ka fituar privilegjin të veshë atë që dëshiron dhe si dëshiron.