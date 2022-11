Ngritja dhe falimentimi i ‘Mbretit të Kriptomonedhave’ Bankman Fried

30-vjeçari Sam Bankman Fried është i njohur për shumicën e njerëzve për shkak të kolapsit të fundit të kompanisë së tij (menaxhimi i kriptomonedhave) FTX. Pasuria e tij neto në kulmin e saj ishte 26 miliardë dollarë. Që nga tetori 2022, ai kishte një vlerë neto të vlerësuar prej 10.5 miliardë dollarë. Megjithatë, më 8 nëntor 2022 mes krizës së aftësisë paguese të FTX, vlera e tij neto u vlerësua të kishte rënë 94% brenda një dite në 991.5 milionë dollarë, sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg, rënia më e madhe njëditore në historinë e indeksit. Deri më 11 nëntor 2022, Indeksi i Miliarderëve të Bloomberg e konsideroi Bankman Fried të mos kishte asnjë dollar!









Po kush është ky (ish) miliarder, që nuk e përjashton mundësinë që një ditë ta bëjë sërish të njëjtën gjë?

Shumë i zgjuar për të mos u mërzitur lehtë

I lindur në vitin 1992 në kampusin e Universitetit të Stanfordit në një familje akademikësh, ai u rrit në një familje hebreje të klasës së mesme të lartë në Kaliforni. Ai është djali i Barbara Fried dhe Joseph Bankman, të dy profesorë në Shkollën Juridike të Stanfordit. Mori pjesë në Mathcamp Canada/SHBA, një program veror për nxënës të shkollave të mesme të talentuar në matematikë. Nga viti 2010 deri në vitin 2014, ai studioi në MIT të famshëm (Massachusetts Institute of Technology), ku u diplomua për Fizikë dhe Matematikë.

Ai iu bashkua Jane Street Capital në 2013, një gjigant i Wall Street që tregtoi 17 trilion dollarë në 2020.

Ai u largua katër vjet më vonë, u transferua në enklavën liberale të Berkeley, Kaliforni dhe filloi Alameda Research.

Vetë FTX u themelua në prill 2019 dhe tre vjet më vonë u vlerësua në një vlerë mbresëlënëse 32 miliardë dollarë. Kompania ishte fillimisht me seli në Hong Kong, por e zhvendosi selinë e saj në Bahamas në shtator 2021, pjesërisht për shkak të goditjes së Kinës ndaj kriptomonedhave.

Siç thotë miku i tij i ngushtë nga ditët e kolegjit dhe bashkëpunëtor, Gary Wang, me FTX “ai më në fund nuk është i mërzitur”.

Altruist, vegan, dietar dhe gjenial

Në fakt, Sam Bankman Fried është një “altruist efektiv” i vetëshpallur, një emërtim i përcaktuar lirshëm si përdorimi i burimeve në dispozicion të tij për t’i bërë sa më shumë të mira sa më shumë njerëzve të jetë e mundur. Ai është një aktivist pasionant, Fondacioni FTX i të cilit, krahu filantrop i kompanisë së zhdukur, ka dhuruar miliona dollarë për të parandaluar ndryshimin e klimës dhe për të përmirësuar kujdesin shëndetësor. Ai dhuroi gjithashtu 5.2 milionë dollarë për fushatën e Presidentit Joe Biden për vitin 2020. Por rënia e FTX e bëri pasurinë e tij – dhe aspiratat altruiste – në rrënoja.

Ai ka qenë një vegan i rreptë për shumë vite, fle katër orë në ditë, nget një Toyota Corolla të thjeshtë, shmang veshjet e stilistëve dhe ecën me atlete dhe tuta dhe gjithmonë duket i parregullt sepse nuk i intereson ajo. Ai jeton në një apartament shumë milionë dollarësh në Bahamas – në të njëjtën hapësirë ​​si zyra e tij – me nëntë nga bashkëpunëtorët e tij, duke përfshirë Caroline Ellison, 28 vjeçe, e cila thuhet se është lidhja e tij. Ellison, një fanatik i Harry Potter, ishte CEO i Alameda Research, firma tregtare e themeluar nga Bankman Fried që është e lidhur pazgjidhshmërisht me rënien e FTX. Ajo është e diplomuar në matematikë në Stanford dhe vajza e dy ekonomistëve, i cili gjithashtu punonte në rrugën Jane. Dhe ashtu si Bankman Fried, ajo vjen nga një familje akademike: Babai i saj është Glenn Ellison, një profesor i ekonomisë në MIT.

Bankman Fried konfirmoi në një postim në Twitter të enjten se Alameda po mbyll gjithashtu operacionet pas rënies së FTX.

Është e mundur që i vetmi luks Sam Bankman Fried do të duhet të heqë dorë pas rënies së FTX është apartamenti i tij i mahnitshëm nën çati në parajsën fiskale të Bahamas. Të apasionuarit pas filmave do të njohin vijën bregdetare rreth strofkës shumë milionëshe të themeluesit të FTX si Paradise Beachku Daniel Craig doli nga oqeani si James Bond në Casino Royale. Ndërsa miliarderë të tjerë si Elon Musk dhe Jeff Bezos festojnë në jahte ose darkojnë në restorantet më të mira në botë, Bankman Fried e kalon kohën e lirë (shumë të kufizuar) duke luajtur League of Legends, një lojë fantazi në internet. Pjesën tjetër të kohës, ai punon dhe studion grafikët në gjashtë monitorë kompjuterësh në një hapësirë ​​pune jo shumë larg dhomës së kontrollit të një stacioni hapësinor. Përveç penthouse-it mahnitës, ai jeton një mënyrë jetese shumë të kursyer për një të ri, i cili deri këtë javë kishte një pasuri me vlerë 16 miliardë dollarë.

Bankman Fried dhe rrethi i tij i ngushtë i bashkëpunëtorëve u vendosën në apartamentin nën çati spektakolare të resortit të kushtueshëm të ishullit Albany, ku tarifat e dhomave të pushimeve fillojnë nga rreth 3,000 dollarë në natë. Rrethi i tij i brendshëm përfshin nëntë staf të FTX dhe Alameda, duke përfshirë bashkëthemeluesin dhe Shefin e Teknologjisë të kompanisë Gary Wang dhe Drejtorin e Inxhinierisë Nishad Singh. Thuhet se grupi prej dhjetë personash është i ndarë në pesë çifte që ose kanë ose kanë pasur lidhje në të kaluarën.

Sipas Coindesk (një faqe lajmesh e specializuar në bitcoin dhe monedhat digjitale), artikulli i të cilit mbi financat e FTX i parapriu rënies së tij, “i gjithë biznesi drejtohej nga një bandë fëmijësh në Bahamas”. Bankman Fried, Wang dhe Singh, sipas informacioneve të Coindesk nga një person i njohur me punët e brendshme të ekipit, ishin ata që kontrollonin “kodin, motorin përkatës të shkëmbimit dhe fondet dhe do të bënin gjithçka për njëri-tjetrin”.

Bankman Fried takoi disa nga anëtarët e ekipit të FTX në Epsilon Theta, një “vëllazëri” në MIT, motoja e të cilit është “zëvendësoni alkoolin me gjërat më të çmendura që mund të imagjinoni”. Në të vërtetë, faqja e internetit Epsilon Theta shpjegon: “Shtëpia është e thatë nga pikëpamja sociale, që do të thotë se nuk shërbehet alkool në festa. Megjithatë, të ftuarit zakonisht mund të gjejnë kostume, ëmbëlsira dhe/ose LARPing (dmth. LARPing është lojë me role të drejtpërdrejta që përfshin veshjen si personazhe për pjesëmarrësit për të luajtur lojëra të rreme).

Nga zeniti i ‘Crypto Bahamas’ deri në nadirin e falimentimit, ëndrra e Bankman Fried në Bahamas dukej se arriti kulmin në prill të këtij viti, kur ai mori pjesë në një ngjarje me Tom Brady, ish-bashkëshorten e tij Gisele Bundchen, ish-presidentin e SHBA Bill Clinton dhe ish-kryeministrin. Ministri i Britanisë së Madhe, Tony Blair. Nuk ndodh shumë shpesh që këta njerëz janë të gjithë së bashku në një podium. Por kaq bindës ishte vizioni i SBF, ata u mblodhën për konferencën e Crypto Bahamas për të ungjillizuar botën rreth mundësive të pafundme të kriptomonedhave.

Gjashtë muaj më vonë, e ardhmja e pikturuar me ngjyra të ndezura nga Bankman Fried u shemb si një shtëpi me letra. Të premten pasi FTX paraqiti për falimentim, Bankman Fried dha dorëheqjen si CEO. Kompania e tij është gjithashtu nën hetim nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, ndërkohë që investitorët si yjet e sportit Tom Brady dhe Naomi Osaka janë në rrezik të humbasin shumicën, nëse jo të gjitha, paratë e tyre.

Nga ana e tij, Bankman Fried rrëfeu publikisht të enjten: “I f***** up”. Mbetet për t’u parë nëse ai mund të rivendosë pasurinë e tij – dhe reputacionin e tij.