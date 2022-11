“Nuk do të pranonim kurrë terroristë!”/ Athina i përgjigjet Turqisë pas akuzave për autorët e shpërthimit në Stamboll!

Qeveria greke, i është përgjigjur deklaratave të ministrit të Brendshëm turk Suleiman Soylu, i cili tha se nëse autorët e dyshuar për sulmin me bombë në Stamboll nuk do të ishin arrestuar do të kishin ikur në Greqi.









Sipas mediave, zëdhënësi i qeverisë, Giannis Oikonomou deklaroi se qeveria greke është kundër çdo akti terrorist ndërsa dënoi sulmin tragjik të ndodhur ditën e djeshme në Turqi. Ai gjithashtu ka shprehur ngushëllimet për familjarët e viktimave dhe të të plagosurve.

“Qeveria është e vendosur kundër çdo akti terrorizmi, aktet si ato në Stamboll janë absolutisht të dënueshme” , tha ai.