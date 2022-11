Prediabeti/ Bomba metabolike me sahat që rrit rrezikun e diabetit

Prediabeti është një gjendje para-morbide që tani po vlerësohet si një çrregullim i madh metabolik. Në thelb, është një çrregullim i metabolizmit të karbohidrateve (niseshtesë, sheqerit), që rezulton në nivele të glukozës (sheqerit) në gjak mbi kufirin normal, por nën kufijtë e përcaktuar të diabetit mellitus.









Personat që janë në këtë situatë konsiderohen të kenë shanse të shtuara për të zhvilluar diabetin gjatë një periudhe 2-10 vjeçare. Kështu, në pesë vjet rreziku i zhvillimit të diabetit tek një person me paradiabet arrin në 30%-50% në shumë raste. Pra, në mënyrë të justifikuar, prediabeti konsiderohet një pararendës i diabetit.

Normalisht, glukoza në gjak duhet të ketë vlerat 70-100 mg% dhe dy orë pas një vakti (ose pas ngarkimit me glukozë në kurbën e sheqerit) duhet të jetë nën 140 mg%. Nëse një subjekt i testit ka ose një glukozë agjërimi midis 100-125 mg% ose një glukozë pas ngrënies (dy orë pas një ngarkese glukoze) midis 140-200 mg%, ata klasifikohen si me paradiabet. Nëse sheqeri i tij në agjërim është i ngritur (deri në 125 mg%), atëherë ai ka glukozë të agjërimit (IFG) të dëmtuar. Nëse, megjithatë, ai ka rritje të sheqernave pas ngarkesës ose pas ushqimit, atëherë ai ka para-diabet – tolerancë të dëmtuar të glukozës (Impaired Glucose Tolerance – gjendje IGT).

Njerëzit me prediabet përjetojnë, në një masë më të vogël, rreziqet dhe komplikimet që përjetojnë edhe personat me diabet. Në mënyrë indikative, studimet e mëdha epidemiologjike kanë treguar një rritje të rrezikut të komplikimeve kardiovaskulare deri në 40% te njerëzit me prediabet. Gjithashtu, të dhënat konvergjente nga disa studime vëzhguese tregojnë se deri në 21% e njerëzve me prediabet do të zhvillojnë sëmundje kronike të veshkave, 10% retinopati diabetike dhe 15% neuropati periferike.

Si përfundim, prediabeti është një gjendje që dokumentohet se shoqërohet me komplikime organike dhe me një probabilitet të lartë për të zhvilluar diabetin.

Studimet në SHBA kanë treguar se incidenca e prediabetit është 35%-38% e popullsisë. Të ngjashme janë të dhënat epidemiologjike të vendeve të tjera, në bazë të të cilave 1/3 e popullsisë paraqet (pa e ditur domosdoshmërisht) prediabet.

Nuk ka simptoma të dukshme. Gjithashtu, disa njerëz me prediabet mund të zhvillojnë acanthosis nigricans, një gjendje e lidhur me rezistencën ndaj insulinës në të cilën lëkura bëhet më e errët dhe më e fortë. Së fundi, disa përjetojnë hipoglicemi reaktive 2-3 orë pas një vakti (nervozizëm, djersitje, përgjumje, lodhje, marramendje, etj.).

Megjithatë, në përgjithësi, simptomat e veçanta patognomonike mungojnë në prediabet, me rezultat që ndonjëherë ai diagnostikohet gjatë shtrimit në spital për shkak të komplikimeve të tij serioze si infarkti i miokardit.

Sipas udhëzimeve të fundit të Shoqatës Amerikane të Diabetit dhe Shoqatës Helenike të Diabetit (EDE), të gjithë të rriturit pas moshës 35 vjeç duhet të kontrollohen për prediabet duke kryer një kurbë sheqeri.

Megjithatë, ata që i përkasin grupeve me rrezik të shtuar të zhvillimit të para-diabetit duhet të kontrollojnë periodikisht para-diabetin dhe diabetin para moshës 35 vjeç dhe pas arritjes së moshës madhore. Bëhet fjalë për personat me obezitet, të afërm të shkallës së parë të personave me diabet, persona me hipertension ose hiperkolesterolemi ose me histori të sëmundjeve kardiovaskulare dhe gra me sindromë të vezores policistike ose me një histori të diabetit gestacional.

Trajtimi

Thelbi i trajtimit të prediabetit është ndryshimi i stilit të jetesës dhe zakoneve të të ushqyerit dhe adoptimi i një diete të shëndetshme siç është dieta mesdhetare, e cila tashmë konsiderohet edhe nga shoqëritë shkencore amerikane si kurora e modeleve të ndryshme dietike. Gjithashtu, rritje e aktivitetit fizik (të paktën 150 minuta ushtrime të moderuara aerobike/ecje të shpejtë në javë), ushtrime të përditshme dhe humbje peshe tek individët mbipeshë dhe obezë.

Vetëm humbja e peshës mund të parandalojë përparimin e prediabetit në një gjendje normale metabolike dhe organike. Përpjekja për të humbur peshë kërkon ndjekjen e një plani diete të ekuilibruar të ngjashëm me atë që u jepet njerëzve me diabet të tipit 2, i cili duhet të hartohet nga mjeku ose nutricionisti që merr pjesë.

Programi përfshin kryesisht proteina me vlerë të lartë biologjike (si mish pa dhjamë, peshk dhe të bardha veze), fibra (të tilla si perime, fruta të papjekura dhe drithëra), acide yndyrore të mira (nga salmoni, bajamet, avokado) dhe duhet të kufizojë sheqernat ( sheqeri, ëmbëlsirat), ushqimet me niseshte (patate, makarona, bukë) dhe yndyrna shtazore (mish derri, mish i ftohtë, etj.).

Të gjithë të rriturit mbi 35 vjeç duhet të testohen për prediabet duke kryer një kurbë të sheqerit në gjak. Në rast të një rezultati negativ, një kontroll i përsëritur duhet të bëhet çdo tre vjet.

Studime të mëdha ndërkombëtare kanë treguar se ndryshimi sistematik i stilit të jetesës në një drejtim të shëndetshëm redukton rrezikun e diabetit në fazën e paradiabetit deri në 70%. Dhe më e rëndësishmja, sipas studimeve, ndryshimi i stilit të jetesës së shëndetshme krijon gjithashtu një memorie metabolike pozitive në trup, kështu që edhe kur aplikimi i saj reduktohet ose pezullohet përkohësisht, të ketë një efekt pozitiv, të favorshëm në uljen e rrezikut të zhvillimit të diabetit të tipit. 2.

Kjo vlerë e ndërhyrjes ushqimore të shëndetshme është vlerësuar ndjeshëm nga Shoqata Helenike e Diabetit, duke e rekomanduar për rrjedhojë si ndërhyrjen bazë dhe të pazëvendësueshme për paradiabetin.

Sigurisht, edhe shoqëri të tjera shkencore ndërkombëtare (si Shoqata Amerikane e Diabetit) rekomandojnë trajtime farmaceutike (siç është metformina) për prediabetin, trajtime që kanë treguar përfitime në parandalimin e përparimit të prediabetit në diabet. Megjithatë, asnjë mjekim nuk është treguar që të krijojë një memorie metabolike pozitive në trup dhe çdo efekt i dobishëm është i pranishëm vetëm gjatë periudhës së mjekimit, në krahasim me ndërhyrjen dietike.