Presidenti i Italisë përpiqet të qetësojë luftën e Melonit me Macron për emigrantët

Ndërsa një mosmarrëveshje midis Italisë dhe Francës për marrjen e emigrantëve u përshkallëzua, presidenti Sergio Mattarella, kreu i shtetit të Italisë, ndërhyri personalisht, duke mbajtur një telefonatë me Presidentin Emmanuel Macron të hënën në mëngjes.

Zyrat e presidentëve italianë dhe francezë thanë në një deklaratë të përbashkët se të dy liderët ranë dakord për “rëndësinë e madhe” të marrëdhënieve midis dy vendeve dhe për nevojën për bashkëpunim të plotë, si në sferën dypalëshe ashtu edhe brenda Bashkimit Evropian.

Presidenti i Italisë ka një rol kryesisht ceremonial, me kompetenca kushtetuese për të ndërhyrë kur një qeveri bie. Megjithatë, Mattarella, i cili ka një marrëdhënie të mirë me Macron dhe ndihmoi në arritjen e një traktati bashkëpunimi midis Italisë dhe Francës vitin e kaluar, ndërmori hapin e pazakontë të ndërhyrjes publike për të zbutur grindjen midis Melonit, kryeministres, dhe qeverisë së Macron.

Stefano Ceccanti, një avokat kushtetues dhe figurë e lartë në Partinë Demokratike, tha se, meqenëse qeveritë italiane janë shpesh jetëshkurtra, nuk është e pazakontë që presidentët, të cilët ulen për shtatë vjet dhe për këtë arsye kanë më shumë kohë për të ndërtuar marrëdhënie, të ndihmojnë me çështjet ndërkombëtare. “Ajo që është e pazakontë është që kjo thirrje të bëhet publike dhe menjëherë”, tha ai. “Duke e bërë publike këtë herë, Mattarella po ndihmon qeverinë, duke treguar se problemi është zgjidhur, për ta kthyer incidentin në një fusnotë”.

Meloni tha se grindja me Francën ishte rezultat i “një keqkuptimi” dhe e quajti qëndrimin francez “agresiv”.

Javën e kaluar Parisi ngriu planet për të pranuar 3,500 refugjatë si pjesë e mekanizmit të zhvendosjes së emigrantëve të BE-së dhe njoftoi përforcime kufitare, pasi Italia ridrejtoi një varkë emigrantësh për t’u ankoruar në Toulon.

Italia e gjeti veten gjithnjë e më të izoluar midis ekonomive kryesore të BE-së, pasi Spanja dhe Gjermania u rreshtuan me Francën gjatë fundjavës. Ambasadori gjerman në Romë shkroi në Twitter se anijet e OJQ-ve që kanë shpëtuar qindra emigrantë në det “meritojnë njohjen dhe mbështetjen tonë”. Zyrtarët në Bruksel kanë thirrur një takim të jashtëzakonshëm të ministrave të punëve të brendshme në përpjekje për të zgjidhur tensionet.

Meloni ka një histori të gjatë të qëndrimeve antifranceze dhe ka thënë se do të kërkojë përmbushjen e interesave italiane në BE. Ajo u takua me Macron në Romë dy javë më parë dhe të dy u zotuan të bashkëpunonin, por zyrtarët prisnin përplasje për çështje të tilla si migrimi.

Raffaele Marchetti, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Luiss në Romë, tha se ndërhyrja e Mattarella ishte “mjaft e pazakontë”, por ndërsa presidenti lehtësoi traktatin me Francën, ai mund të ketë ndjerë njëfarë detyrimi për të ndihmuar. Evropa nuk e ka zgjidhur çështjen e migracionit dhe të dyja palët janë nën presion në këtë front brenda vendit – Macron nga e djathta ekstreme dhe Meloni nga partneri i saj i koalicionit Matteo Salvini, udhëheqësi i Lidhjes – tha Marchetti. “Është e qartë se me qeverinë e re dinamika evropiane do të kërkojë disa rregullime … Unë pres që migrimi do të vazhdojë të jetë një problem”.