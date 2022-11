Protesta e 12 nëntorit, analisti: Ka njerëz që duan që PD të protestojë me dhunë! Gjikondi: Ishte si një seri telenovele

Analisti dhe Drejtori i Zyrës së Komunikimit në PD Alfred Lela ka folur mbi protestën e zhvilluar nga opozita në 12 nëntor ndërsa tha se gjatë saj kishte më shumë zë qytetar se politik.

Ai shtoi se ka njerëz që duan që PD të protestojë me dhunë, që ta qortojnë ndërsa kur bën protestë shembullore e qortojnë sërish.

“Këta pedagogë përfaqësonin problematikat e tyre dhe jo dëshirën e PD për të ardhur në pushtet, kështu dhe me qytetarët dhe me artistët, etj. Kishte më shumë zë qytetar se zë politik. Secili ka një pritshmëri për protestën dhe ajo nuk është stacioni final. Me atë popull mendoj se njerëzit politikë i shohin sinjalet, Edi Rama dhe të tjerët. Ka një popull dhe shumicë që nuk bien dakord me qeverisjen e ‘mrekullueshme’. Ka njerëz që duan që PD të bëjë dhunë dhe të shajnë për dhunën, kur bën protestë shembullore të qortojnë për këtë. Opozita dëshironte të demonstronte”, tha Lela në emisionin “Open” në News24.