“Të jetë burrë me ‘rr’, jo legen”/ Albërije Hadërgjonaj zbulon si duhet të jetë mashkulli ideal për Beatrix Ramosajn, kë thumboi këngëtarja?

PanoramaPlus.al/ Albërije Hadërgjonaj ishte e ftuar në puntatën e dytë të “Zemër Luana”. Gjatë lojës këngëtarja e njohur u pyet se si duhet të jetë një mashkull ideal për mbesën e saj Beatrix Ramosaj.

Sipas saj mashkulli perfekt për ish-banoren e “BBVIP” duhet të jetë një burrë dhe jo legen, duke lënë kështu të nënkuptohej se kjo përgjigje mund të jetë dhe një kunjë për Donald Veshajn.

“Një djalë me vlera njerëzore duhet të ketë në krah sepse Trixa është një vajzë e ciltër, nuk mund të them që është naive, por e pastër si kristali. Një burrë, jo legen. Një burrë me “rr” të fortë, jo me “r”’- tha Albërija.