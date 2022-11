Tragjike! Pret damarët me thikë në banesën ku jetonte i vetëm, gjen vdekjen 50 vjeçari nga Kukësi

Një 50 vjeçar është gjendur pa shenja jete në banesën e tij në Kukës. Shtetasi Albert Krasniqi kishte disa ditë që kishte humbur kontaktet me të afërmit e tij, gjë e cila i ka bërë ata të lajmërojnë policinë.









Policia bashkë me forcat zjarrfikëse kanë haput me forcë derën dhe kanë vënë re se 50 vjeçari kishte vrarë veten. Në vendngjarje u gjend një thikë me të cilën autori dyshohet të ketë prerë damarët pasi vuante nga depresioni.

Njoftimi i policisë:

Kukës/Informacion paraprak

Më datë 14.11.2022, rreth orës 17:00, në Komisariatin e Policisë Kukës, ka bërë kallëzim shtetasi Y. K., se kishte disa ditë që kishte humbur kontaktet me të afërmin e tij, shtetasin A. K.

Mënjëherë, shërbimet e Policisë dhe të zjarrfikëses, së bashku me shtetasin Y. K., kanë shkuar në banesën e shtetasit A. K. Shërbimet e zjarrfikëses kanë hapur me forcë derën e cila ishte e mbyllur nga brenda dhe në banesë kanë gjetur të pajetë shtetasin A. K., 50 vjeç, i cili jetonte i vetëm.

Nga hetimet paraprake dyshohet se shtetasi A. K., në gjendje depresioni, është vetëvrarë, disa ditë më parë, duke prerë damarët me thikë.

Në vendin e ngjarjes grupi hetimor gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale thikën me të cilën dyshohet se ai është vetëvrarë.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, vijon hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.