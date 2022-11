U kap me kokainë, marijuanë dhe armë, arrestohet 49-vjeçari shqiptar në Itali

Një armë iu sekuestrua një 49-vjeçari shqiptar i arrestuar mbrëmjen e së shtunës në Umbertide të Italisë. Shqiptarit iu gjetën gjithashtu municion, një kile marihuanë dhe doza të tjera kokainë. Arrestimi u vërtetua mëngjesin e sotëm nga gjyqtari i gjykatës së Perugias, Giuseppe Narducci, i cili liroi të huajin që duhej të firmoste dhe të qëndronte.









Armët dhe droga

Shqiptari u ndalua mbrëmjen e së shtunës – sipas asaj që është bërë e mundur të rindërtohet – teksa ishte në makinë: në pamje të patrullës ai frenoi papritur dhe policia vendosi të hetojë kontrollet. Në xhepin e pantallonave iu gjet një gram kokainë. Gjatë kontrollit të shtëpisë së tij, iu gjetën edhe tre-katër doza kokainë, rreth njëqind gramë marijuanë dhe arma. Arma, e kalibrit 6, e mbushur me një të shtënë në tytë, ndalimi i së cilës nuk ishte raportuar, ishte në një kuti së bashku me municione të tjera të kalibrit P38 dhe 12. I dyshuari, i mbrojtur nga avokati Vincenzo Bochicchio, ka përdorur e drejta për të mos u përgjigjur gjatë gjykimit me linjë të drejtpërdrejtë.