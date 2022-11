VIDEO/ Pesë persona digjen për së gjalli në Filipine, mes tyre një foshnjë! Zjarrfikësve iu deshën rreth pesë orë të shuanin flakët

Të paktën pesë persona kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur nga zjarri që shpërtheu në një zonë banimi sot në një periferi të kryeqytetit të Filipineve.

Viktimat janë katër gra të moshës 18 deri 50 vjeç dhe një djalë dy vjeç.

Ndërkohë të lënduarit janë një burrë 51 vjeç dhe një grua 64-vjeçare.

CNN raporton se shkaku i zjarrit nuk dihet ende dhe se u deshën rreth pesë orë që zjarrfikësit të shuajnë flakët që kishin kapluar banesat në Filipine. Më shumë se 100 familje u detyruan të evakuojnë zonën.

WATCH: Flames continue to raze homes in a fire that started Monday afternoon along Cadorniga St., Brgy. Bagumbayan, Navotas City. The incident is currently at Task Force Alpha.

📹 Niño Manalo, Enrique Diagro/CNN Philippines pic.twitter.com/CDdtTTcRpt

— CNN Philippines (@cnnphilippines) November 14, 2022