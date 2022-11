Alibeaj: Porti i Durrësit pa garë, po trajtohet si mall pa zot! 1.9 mld nga burime të paqarta

Në komisionin e Ligjeve, Enkelejd Alibeaj tha se projekti për Portin e Durrësit nuk ka aspak transparencë. AI gjithashtu tha se nga momenti që vijnë ligje të posaçme e personale dihet fare mire se brenda ka diçka.









“Për të shpërndarë përgjegjësinë me idenë që është duke u gatuar një aferë korruptive kundër interesit të pasurisë publike. Dhe e çon në parlament e voton me ligj. dhe nesër kur letrat të hapen e konsiderojnë veten të mbrojtur, pra e ka miratuar Kuvendi. Transparenca do të ishte reklama më e mirë. Por fakti që është zhvilluar në errësirë pranohet nga qeveria që nuk ka. Përse kërkohet i Emarit? për të ndërtuar pallate këtu ndërtojnë kushdo, por është emri i mirë që ka krijuar diku, gjithçka e fshehtë , në errësirë. Pa garë, u pranua që ky është një projekt pa garë… Mund të qeshësh, por është për të qarë . Është pa garë dhe kjo sjell një problem të madh. Këtu u pranua se kanë shkuar dhe kanë gjetur këtë investitor që nuk më rezulton të jetë ai siç thuhet me të madhe Emar…por siç e kërkon Kushtetuta, gara është elementi për të optimizuar mbrojtjen e pasurisë publike. Ajo që po ndodh është që porti i Durrësit po trajtohet si madh pa zot dhe po falet. Këtu u pranuar se investimi mund të jetë shumë më tepër në të ardhmen”, ka thënë ai, duke shtuar: “1.9 mld do të vijnë nga burime të paqarta e shkruan në kontratë dhe e pranuar madje. Por si ka mundësi të ndodhë kjo gjë. Ne thërrasim Emarin nëse do të ishte Emari, garancinë e emrit dhe garancinë e investimit. I është dhënë një kompanie nga ishujt Kajman që nuk e dinë kush se kush e ka offshor. E pyetëm disa herë dhe askush nuk dha përgjigje. Pra ky ligj i miratuar me shpejtësi nuk është asgjë më shumë se industri ndërtimi që pretendohet të mobilizojë një shumë të madhe parash. Burimi është i paqartë.