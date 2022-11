Analiza/ Liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të zgjidhet me urgjencë

Liberalizimi i vizave për Kosovën, i cili ende është në ndalesë edhe pse qeveria në Prishtinë i ka përmbushur standardet në vitin 2018, duhet “të trajtohet si çështje urgjente” nga Këshilli i Bashkimit Evropian, ndërsa në të njëjtën kohë Kosova duhet të shfrytëzojë mundësinë e marrëdhënieve dypalëshe për të frenuar skepticizmin e disa shteteve anëtare që sfidojnë koherencën e BE-së në lidhje me këtë çështje, siç rekomandohet nga Përmbledhja e Politikave “Kosova: Fundi i izolimit” të publikuar në rrjetin WB2EU.









Autorët e Politikës, Elise Bernard dhe Fjollë Ibrahimi, theksuan rëndësinë e lirisë së lëvizjes për qytetarët e Kosovës, jo vetëm në kuptimin e bashkëpunimit rajonal dhe progresit drejt BE-së, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe shkëmbimin ndërkulturor.

Siç shpjegohet në Politikën Analitike, Kosova filloi procesin e liberalizimit të vizave në vitin 2012 dhe në vitin 2018, raporti i pestë dhe i fundit i Komisionit Evropian për këtë çështje deri më tani theksoi se Kosova i përmbushi të gjitha standardet e kërkuara. Propozimi i KE-së për liberalizimin e vizave për Kosovën u pasua me votim në Parlamentin Evropian, i cili shprehu mbështetjen e tij.

Megjithatë, propozimi ka qenë në pritje në Këshillin e BE-së, për faktin se disa shtete anëtare kanë hezituar të japin dritën jeshile. Arsyet pas vendimit të tyre ishin pasiguria rreth gjendjes së krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, si dhe fluksi i mundshëm i emigrantëve dhe azilkërkuesve që vijnë në vendet e Shengenit.

Në vitet e fundit, shtete si Holanda, Gjermania dhe Franca kanë shfaqur shenja ndryshimi të qëndrimit. The Policy Brief citon kryeministrin holandez Mark Rutte, i cili në qershor 2022 përmendi “ndërmarrjen e hapit tjetër” kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave për Kosovën, “sepse ata kanë bërë shumë në aspektin e sundimit të ligjit dhe gjyqësorit të pavarur”. Autorët theksojnë se kjo është deklarata e parë zyrtare që dha arsye për të dyshuar se ka pasur një ndryshim të qëndrimit të Holandës.

Deklarata të ngjashme të zyrtarëve gjermanë dhe francezë të deklaruara në Politikën e Përmbledhjes tregonin se liberalizimi i vizave mund të vijë më shpejt se sa vonë.

Edhe pse në raportin e progresit të KE-së për vitin 2021 thuhej se korrupsioni “mbetet një çështje shqetësuese serioze”, autorët tërheqin vëmendjen tek treguesit e tjerë që tregojnë progresin që ka bërë Kosova në vitet e mëparshme lidhur me këto çështje themelore.

Autorët sfiduan më tej shqetësimet e migracionit të shprehura nga disa kundërshtarë të liberalizimit të vizave për Kosovën. Të dhënat e përmendura në punim tregojnë se numri i azilkërkuesve nga Kosova ka rënë ndjeshëm në vitet e kaluara, duke e vendosur Kosovën në vendin e dytë në të fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur bëhet fjalë për numrin e azilkërkuesve në BE.

“Rreth 1,600 qytetarë kosovarë kanë aplikuar për azil në BE në vitin 2021, duke përbërë kështu një rënie prej 95% nga viti 2014 kur 34,000 qytetarë kosovarë aplikuan për azil”, thuhet në Politikën Brief.

Regjimi i vizave pengon seriozisht bashkëpunimin rajonal, si dhe përparimin ekonomik dhe shkëmbimin ndërkulturor për qytetarët e Kosovës. Policy Brief përshkruan disa drejtime në të cilat liberalizimi i vizave do të ishte i një rëndësie të madhe për avancimin në këto fusha. Procedurat e gjata dhe të shtrenjta të vizave i dekurajojnë qytetarët e Kosovës që të shkojnë në vendet e BE-së për qëllime arsimore, biznesi apo kulturore.

Kjo ishte një çështje edhe më e madhe në rastin e regjimit të vizave që ekziston midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës (deri në nënshkrimin e marrëveshjes së lëvizshmërisë në Samitin e Ballkanit Perëndimor në Berlin më 3 nëntor 2022, e cila mundësoi udhëtimin ndërmjet BeH dhe Kosovës duke përdorur vetëm kartat e identitetit). duke pasur parasysh se në Kosovë jeton një pakicë e konsiderueshme boshnjake.

Policy Brief thekson rëndësinë që do të kishte liberalizimi i vizave për të rinjtë në Kosovë, duke pasur parasysh se qasja e tyre në programet e shkëmbimit si Erasmus+ shpesh sfidohet nga procedura e vizave që shumë studentë nuk mund ta përballojnë. Për më tepër, izolimi i largon shoqëritë dhe pamundëson procesin e shkëmbimit ndërkulturor, i cili është i një rëndësie vendimtare në procesin e integrimit në BE, pasi “në këtë mënyrë ndërtohen ura midis njerëzve, midis komuniteteve – dhe kështu është bërë Evropa në fund të fundit”.

Pretendimet se liberalizimi i vizave do të përmirësojë situatën ekonomike në Kosovë mbështetet nga përvoja e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, si Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Të gjitha këto vende panë rritje të tregtisë së tyre me BE-në pasi iu dha liberalizimi i vizave.

Si rekomandim për tejkalimin e konkurrencës nga disa shtete anëtare, Përmbledhja e Politikave propozon përdorimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimin kulturor. Shembull për këtë është marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Francës, e cila u forcua me pranimin e Kosovës në Organizatën Ndërkombëtare të Frankofonisë (OIF) në tetor 2018, si dhe nënshkrimin e Deklaratës së Shprehjes së Interesit “që synon vendosjen e qëndrueshme dhe strategjike. marrëdhëniet mes Francës dhe Kosovës”.

Autorët vlerësuan gjithashtu punën e Ambasadës Franceze në Prishtinë në nxitjen e shkëmbimeve ndërkulturore, por paralajmëruan se për të përfituar sa më shumë nga programet si këto, qytetarët e Kosovës duhet të jenë në gjendje të udhëtojnë fizikisht në vendet e BE-së pa kufizime.

Policy Brief gjithashtu tërheq vëmendjen për rëndësinë e rrethanave aktuale gjeopolitike në të cilat nevojitet kohezioni në BE, duke përfshirë çështjen e liberalizimit të vizave, veçanërisht pasi që tani “nevoja e njerëzve për të pasur sa më shumë ndërveprim me njëri-tjetrin është rritur. .”

Për më tepër, duke pasur parasysh se ky vit solli tre aplikacione të reja për anëtarësim në BE, nga Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia, Politika Brief i bën thirrje BE-së “të përshpejtojë lojën dhe përfundimisht të heqë vizat për kosovarët”.