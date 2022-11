“E kanë marrë me forcë, kanë dashur ta p*rdhunojnë!”/ Deklarata e fortë e avokatit të autorit të plagosjes së kryebashkiakut të Divjakës!

Avokatët e Orges Xhelilit, ish-punonjësit të Bashkisë së Divjakës i cili plagosi pak ditë më parë kryebashkiakun Fredi Kokoneshi ka ngritur pretendimin se klienti i tyre është marrë me forcë dhe është dhunuar nga policia bashkiake.

“Gjykatësi ka kërkuar një masë me afat dy mujor që të jepet konkluzioni se çfarë ka ndodhur. Jemi para veprimeve arbitrave të policisë bashkiake. E kanë marrë forcërisht, kanë dashur me e futur në makinë, kanë dashur me e përdhunuar. Të gjitha veprimet janë kryer forcërisht me kërkesën e kryebashkiakut. I akuzuari po të donte të bënte diçka kundër tij e ka pasur të thjesht. Para dy javësh ka denoncuar kryebashkiakun i cili u ka marrë pronat qytetarëve. Po hetohet kryebashkiaku për veprime arbitrare. Në këto kushte kërkuam një afat dy mujor që të kryejë të gjithë veprimet organi i akuzës. Ai ka pasur një biçak që nuk hyn te vepër penale si armë e ftohtë”, deklaroi njëri prej tyre.