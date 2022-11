Litari po ‘shtrëngohet’ për platformat e ‘Airbnb’, rregullat më të rrepta dhe rreziku për pronarët

Kordoni rreth ‘Airbnb’ po shtrëngohet, me qeverinë, hotelierët, bashkitë e vendit, madje edhe Komisionin Evropian që vendosin barriera në funksionimin e qirave afatshkurtra të pasurive të paluajtshme, me qëllimin e qartë për t’i kufizuar ato në favor të llojeve të tjera të qirave dhe forma të tjera të mikpritjes.









Përpara se qeveria – dhe veçanërisht stafi financiar – të lexonte propozimet e Shoqatës së Ndërmarrjeve Turistike Greke (SETE) për vendosjen e taksave dhe kufizimin e lejeve për qiratë afatshkurtra, mbërritën shënimet e para – nga Bashkia e Athinës – për tatimin për kalimtarët 0.5% në qiratë afatshkurtra.

Siç ankohen operatorët e sektorit specifik, taksa në fjalë ka të bëjë me bizneset turistike dhe jo me Airbnb apo qiratë afatshkurtra në përgjithësi. Në të njëjtën kohë, qeveria thuhet se po studion modelin francez, ku pronat pa izolim dhe mbulim adekuat energjetik janë të shkëputura nga platformat specifike.

Në të njëjtën kohë, Komisioni shpalli kushte të reja transparence për këto qira dhe standarde akoma më të rrepta të energjisë për të gjitha pronat (d.m.th. kosto të reja për rinovimin e tyre).

E gjithë kjo krijon një peizazh lufte për qiratë afatshkurtra, me pronarët nën zjarr nga të gjitha anët dhe vazhdimisht nën sulm, ndërsa vihet kufiri për të kufizuar këtë operacion në favor të qiradhënies afatgjatë dhe pritjes së bizneseve turistike. Diçka që u duk edhe në njoftimet e kryeministrit, Kyriakos Mitsotakis, për programin “Strehimi”.

Organizatat e Pushtetit Vendor, hotelierët dhe profesionistë të tjerë kërkojnë sqarime për qiratë afatshkurtra. Ata argumentojnë se pas etiketës Airbnb fshihen të tëra biznese mikpritjeje – greke, kineze, turke – dhe duhet të operohen dhe të tatohen në përputhje me rrethanat.

D.m.th. ata konsiderojnë se fshehin prona që nuk i përkasin një personi fizik që thjesht bën të ardhura shtesë. Pronarët nga ana e tyre thonë se nëse vendosen taksa horizontale dhe kufizime operative, atëherë do të detyrohen t’i shesin pronat e tyre në tregun e zi të qirave afatshkurtra.

Në sfondin e të dhënave që tregojnë një bum të qirave afatshkurtra pas ndalimit të pandemisë, SETE propozon vendosjen e rrjetave të sigurisë në funksionimin e qirave afatshkurtra. Ai beson se kuadri aktual ka boshllëqe, të cilat përkeqësojnë kushtet e konkurrencës, por edhe problemin ekzistues të banesave, veçanërisht në lagjet pranë qendrës së Athinës.

Paralajmërimet

Pronarët përmes POMIDA-s theksojnë se “pranimi i ndonjë prej katër propozimeve do të ulë funksionalitetin e qirasë afatshkurtër, në masën që do ta bëjë atë jofitimprurëse dhe do të reduktojë apo edhe eliminojë një pjesë të rëndësishme të produktit turistik të vendit. Dhe mund të shtyjë me forcë një pjesë të qirave afatshkurtra të deklaruara aktualisht ligjërisht në qira të padeklaruara, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në të ardhurat tatimore të shtetit”.

Pra, nuk është thjesht rastësi që qeveria për momentin nuk është pozicionuar në polemika. Por ai po studion masën e Francës, e cila do të ndalojë qiratë afatshkurtra në shtëpi dhe apartamente me izolim të dobët . Kjo do të ndodhë nga 1 janari 2023, kur të hyjë në fuqi legjislacioni i ri për mbrojtjen e klimës.