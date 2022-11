“Mbrojtja” serbe fton të rinjtë të shërbejnë vullnetarisht në Ushtri: Do keni edhe rrogë!

Ministria serbe e Mbrojtjes fton të gjithë qytetarët e Republikës së Serbisë nga mosha 19 deri në 30 vjeç, të cilët dëshirojnë të veshin uniformën e Ushtrisë së Serbisë, të aplikojnë për shërbimin vullnetar 6-mujor ushtarak me armë. Regjistrimi për afatin ushtarak të dhjetorit zgjat deri në fund të nëntorit.









Të rinjtë dhe të rejat që vendosin të kryejnë vullnetarisht shërbimin ushtarak në Ushtrinë e Serbisë, përveç mundësisë për të fituar aftësi të reja, do të njihen me armatimet dhe pajisjet moderne ushtarake dhe do të marrin një pagë mujore prej rreth 38.000 dinarë (324 euro), atyre do t’u sigurohet kompensim për shpenzimet e udhëtimit, sigurimet shëndetësore, akomodimi, ushqimi, si dhe veshje e këpucë ushtarake.

Gjithashtu, pas përfundimit të shërbimit ushtarak, të rinjve dhe të rejave të interesuara u jepet mundësia që menjëherë pas procedurës së përshpejtuar të hyjnë në shërbimin profesional ushtarak në Ushtrinë e Serbisë.

Ministri i Mbrojtjes Millosh Vuçeviç u bëri thirrje djemve dhe vajzave nga mosha 19 deri në 30 vjeç të regjistrohen.

