Meta flet për privatizimin e Portit të Durrësit/ Nuk është projekt strategjik, por një skemë për pastrimin e parave!

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta atakoi këtë të martë ligjin për privatizimin e Portit të Durrësit. Përmes një konference për media nga selia e PL, Meta tha se koncesioni për Portin e Durrësit është një skemë për pastrimin e parave.

“Thellon përgjegjësinë e tij për megaaferënn më të madhe që është grabitja e Portit të Durrësit, asetit më strategjik të Shqipërisë. Kryeministri i kapur në flagrancë si organizatori i grabitjes së Portit të Durrësit sot është nën akuzë pasi faktet flasin vetë. Prona do tu jepet kompanive guackë me pranarë të panjohur me fonde të panjohura. Asnjë shqiptar nuk e di në duart e kujt do të shkojë ajo pasuri përrallore. Nuk është një projekt startegjik, pasi është një projekt ndërtimi hotelesh, gjithçka është e orientuar te ndërtimi i apartamenteve dhe prona e portit do të falen. Do të falen miliona taksa, ndërkohë që është parashikuar dhe fond për shpronësimet. Përjashtimi nga taksat është një shkelje flagrante e Kushtetutës pasi diferencon kompanitë dhe prish konkurrencës. Ndërtuesit në Durrës do të paguajnë taksa apartamentet e Edi Ramës jo. Kemi të bëjmë me një skemë të pasi vetëm 6.8% e investimit do të financohen 3.4% nga aksionerët dhe 3.4 % nga banka, pra rreth 130 milionë euro, pjesa thetër do të jetë me vetëfinancim”, tha Meta.