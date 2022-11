Raketat ruse në Poloni, reagon kryeministri Edi Rama: Shqipëria është seriozisht e shqetësuar

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me lajmin se dy raketa ruse kanë goditur territorin e Polonisë. Nëpërmjet një postimi në twitter, Rama ka shprehur solidaritetin dhe mbështetjen ndaj Polonisë.

“Mateusz Morawiecki, Shqipëria është seriozisht e shqetësuar për lajmet mbi shpërthimet në Poloni. Ju keni solidaritetin dhe mbështetjen tonë”-i ka shkruar Rama kryeministrit polak.

@MorawieckiM is seriously concerned about the news on explosions in Poland. You have our #solidarity and full #support.

— Edi Rama (@ediramaal) November 15, 2022