972 persona me 22 varka kaluan La Manshin vetëm të shtunën. Shqiptarët përleshen me policinë franceze për shkatërrimin e gomoneve! /SHIFRAT

Edhe pse ditën e djeshme Anglia dhe Franca nënshkruan një marrëveshje të hartuar prej shumë disa ditësh, në fundjavë sërish kanë vërshuar emigrantët drejt brigjeve të Britanisë së Madhe.









Alarmi ka ardhur nga autoritetet britanike sipas të cilave mësohet se vetëm ditën e shtunë kanë hyrë në vendin e tyre rreth 1 mijë persona, shumica prej të cilëve nga Shqipëria. Nga të dhënat e bëra publike nga Ministria e Mbrojtjes saktësohet se janë 972 persona që kanë mbërritur në Britani me 22 gomone, duke e kthyer të shtunën një nga ditët me fluksin më të madh të kalimeve në La Mansh.

Në fakt, të enjten dhe të premten pati edhe përleshje mes shqiptarëve dhe policisë franceze në Jug të Francës për të bërë të mundur ndalimin e tyre, ndërkohë që bëhet me dije që të premten në darkë gomonet me emigrantë kanë mundur t’i shpëtojnë syrit të policisë franceze dhe të kalojnë në La Mansh. Por, duke iu referuar marrëveshjes së radhës kundër emigrantëve të paligjshëm, më saktë kundër shtetasve që marrin rrugën për në Britani nga Shqipëria, bëhet me dije se dy policitë e vendeve nënshkruese do të përdorin dron dhe pajisje të tjera kontrolluese të bregdetit të Francës jugore.

MARRËVESHJA

Ishin Suella Braveman dhe Gerald Darmanin të cilët u takuan dje në Paris duke nënshkruar një marrëveshje me 3 pika kryesore dhe duke përfshirë 9 hapa me të cilët do të tentojnë të bllokojnë kalimin e emigrantëve nga Franca në drejtim të Britanisë. Ata kanë treguar se po përpiqen të ndalojnë edhe krimin e organizuar, i cili është edhe promotori i kësaj lëvizjeje masive të emigrantëve, duke vënë theksin kryesisht tek strehimi i tyre në disa zona të Francës jugore.

Sipas të dhënave të marrëveshjes, dy homologët që përfaqësojnë dikasteret e brendshme respektive, bëhet me dije se për të realizuar planin e kësaj marrëveshjeje autoritetet britanike kanë hedhur një shumë prej 72 milion eurosh, ndërkohë që priten fuqizime në mjete dhe në forca të ndryshme në kufijtë detar.

Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë punuar së bashku për të trajtuar migrimin e paligjshëm duke parandaluar mbi 23,000 kalime me varka të vogla në vitin 2021 dhe mbi 30,000 deri më tani këtë vit. Krahas kësaj, ne kemi shkatërruar 55 grupe të krimit të organizuar dhe kemi bërë mbi 500 arrestime të mbështetura nga puna e Celulës së Përbashkët të Shërbimit Sekret Britani-Francë, ku zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar dhe francezë mbledhin dhe analizojnë informacionet sekrete operacionale për të parandaluar kalimet dhe për të çmontuar bandat që qëndrojnë pas tyre. Megjithatë, numri i tentativave për kalime vazhdon të rritet.

RRJET SHËRBIMESH SEKRETE PËR TË HULUMTUAR MBI MALLIN E MJETEVE TË TRANSPORTIT

Mbretëria e Bashkuar dhe Franca do të ndërmarrin veprime të rëndësishme dhe inovative që do të rezultojnë në një qasje më të integruar dhe efektive duke përfshirë: -zgjerimin e Njësisë së Përbashkët të Shërbimit Sekret shumë të suksesshme, për të thelluar më tej ndarjen e informacioneve sekrete dhe për të gjeneruar hetime shtesë për të shkatërruar bandat kriminale; -vendosjen e më shumë oficerëve francezë për të patrulluar plazhet franceze me marrëveshje për të rritur dislokimet me 40% në 5 muajt e ardhshëm; – vendosjen, për herë të parë, të ekipeve reciproke të oficerëve të përfshirë me objektivin që, pa cenuar sovranitetin, të rrisin mirëkuptimin e përbashkët për kërcënimin nëpërmjet vëzhgimeve të dorës së parë;

– bashkëpunimin më të ndërlikuar operacional me shtabin e komandës franceze, duke koordinuar dhe shkëmbyer informacione midis 2 vendeve në luftën kundër migrimeve të paligjshme ndër-Kanale, mbështetur nga ekipe të përbashkëta analize franko-britanike me një shkëmbim oficerësh ndërlidhës; – rritjen e përpjekjeve të përbashkëta për të synuar lëvizjen e mallrave që lehtësojnë kalimet duke përdorur rrjetet e shërbimit sekret, duke trajtuar një tjetër komponent kyç të modelit të biznesit të kontrabandistëve; – investim në teknologjinë e fundit të mbikëqyrjes për të mundësuar zbulimin më të shpejtë të përpjekjeve të kalimit për të dhënë alarm të menjëhershëm dhe ndërprerje të përpjekjeve për nisje; – financim për qentë zbulues në porte për të identifikuar individët që kërkojnë të kalojnë ilegalisht; – investim në infrastrukturën e sigurisë portuale si më shumë kamera CCTV në pikat kyçe të kalimit kufitar përgjatë bregut të Kanalit -investim në qendrat e pritjes në jug të Francës, për të penguar emigrantët që hyjnë në Francë; – investim në qendrat e largimit për të mbështetur kthimet vullnetare në vendet e origjinës, aty ku janë të përshtatshme, të sigurta dhe ligjore.

QËLLIMI I MARRËVESHJES

Objektivat e përbashkëta strategjike e përcaktojnë strategjinë tonë me 3 objektiva kryesore:

duke frenuar përhapjen e kalimeve të paligjshme dhe duke e bërë të pamundshme rrugën e varkave të vogla, duke vendosur burime teknologjike dhe njerëzore të dedikuara posaçërisht për mbikëqyrjen, zbulimin dhe përgjimin e përpjekjeve për të kaluar kufirin ilegalisht; çmontimin e krimit të organizuar dhe rrjeteve lehtësuese përmes punës së përbashkët të mirëfilltë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në mbledhjen dhe përdorimin e informacionit nga emigrantët e zbritur ose të përgjuar; parandalimin dhe frenimin e përpjekjeve për kalimin e paligjshëm përmes punës së përbashkët në një sërë politikash, operacionesh dhe aktivitetesh komunikimi që shtrihen sa më shumë në drejtim të kundërt, në lidhje me vendet e origjinës dhe të transitit të emigrantëve.