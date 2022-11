Shqetësim në kryeqytetet evropiane për raketat që ranë në Poloni

Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen shprehu shqetësimin e saj për raportet për një shpërthim në Poloni, pas një breshëri sulmesh raketore ruse në qytetet e Ukrainës, në një postim në Twitter .









Në veçanti, Presidentja e Komisionit Europian shprehet: “Jam i shqetësuar nga raportet për një shpërthim në Poloni, pas një breshëri sulmesh me raketa nga Rusia në qytetet e Ukrainës. Shpreh ngushëllimet e mia dhe mesazhin më të fortë të mbështetjes dhe solidaritetit për Poloninë dhe miqtë tanë ukrainas”.

Burbok: Jemi në kontakt me NATO-n

“Ne po monitorojmë nga afër situatën dhe jemi në kontakt me miqtë tanë polakë dhe aleatët e NATO-s”, tha Ministrja e Jashtme Analena Burbock, duke iu referuar incidentit të mbrëmjes së sotme në tokën polake dhe vdekjes së dy personave. “Mendimet e mia janë me Poloninë, aleatin dhe fqinjin tonë të ngushtë”, shkroi ministri në Twitter në anglisht dhe polonisht.

Këshilli i jashtëzakonshëm qeveritar në Letoni

Qeveria e Letonisë do të mbajë një takim urgjent mëngjesin e së mërkurës për të vlerësuar situatën e sigurisë në vend dhe në rajon më gjerë pas shpërthimit në Poloni, njoftoi mbrëmë kryeministri Krisjanis Karins.

“Mblodha një këshill qeveritar urgjent për t’u informuar për raportet e ministrive dhe institucioneve përkatëse në lidhje me sigurinë në rajon dhe për të qenë gati për veprime të mëtejshme”, shkroi kryeministri letonez në një postim në Twitter.

Letonia dhe aleatët e saj të NATO-s janë të gatshëm për çdo zhvillim për të mbrojtur qytetarët dhe territoret e tyre”, theksoi Karins.

“Për të përcaktuar saktësisht se çfarë ndodhi”, thotë Rutte

Kryeministri holandez Mark Rutte tha sot se raportet për raketat që godasin Poloninë janë “serioze” dhe e bëjnë shumë të rëndësishme përcaktimin e asaj që ndodhi.

“Raporte serioze për raketat që godasin Poloninë dhe shkaktuan viktima. Ne jemi në kontakt të ngushtë me Poloninë dhe partnerët tanë të tjerë të NATO-s. Tani është e rëndësishme të përcaktohet se çfarë ka ndodhur saktësisht,” shkroi Rutte në një mesazh në Twitter.

Gjermania po monitoron nga afër situatën në Poloni dhe është në kontakt me Varshavën dhe aleatët e saj në NATO, tha sot Ministrja e Jashtme Analena Burbock pas një shpërthimi në një fshat lindor polak, duke vrarë dy persona.

“Mendimet e mia janë me Poloninë, aleatin dhe fqinjin tonë të ngushtë”, shkroi Burbok në Twitter.

Qeverisë kanadeze i është thënë për shpërthimin që vrau dy persona në Poloni dhe se Shtetet e Bashkuara po hetojnë raportet e pakonfirmuara se shpërthimi u shkaktua nga raketa “endacakë” nga Rusia.

“Ne po monitorojmë situatën dhe jemi në kontakt me Poloninë dhe partnerët tanë të tjerë”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kanadeze.

“Çdo grimcë e territorit të NATO-s duhet të mbrohet”, deklarojnë lituanezët

Mediat polake raportojnë se një shpërthim në fshatin Przewodow, afër kufirit me Ukrainën, që vrau dy persona mund të jetë shkaktuar nga raketat ruse, ka ngjallur shqetësim në disa kryeqytete evropiane.

Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda, theksoi sonte se “çdo pjesë e territorit (vendit anëtar) të NATO-s duhet të mbrohet”. “Lituania është në kontakt të ngushtë me mikun e saj Poloninë. Lituania shpreh solidaritetin e saj të fortë me Poloninë. Çdo pjesë e territorit (vendi anëtar i NATO-s) duhet të mbrohet”, shkroi ai në Twitter.

Republika Çeke: Përshkallëzim nëse janë rusë

Kryeministri i Republikës Çeke Petr Fiala theksoi se nëse konfirmohet se raketat ruse kanë rënë në territorin e Polonisë, do të jetë një përshkallëzim i mëtejshëm nga ana e Moskës. “Nëse Polonia konfirmon se raketat godasin territorin e saj, kjo do të përbëjë një përshkallëzim të mëtejshëm nga Rusia”, tha Fiala në një postim në Twitter. “Ne mbështesim fuqishëm aleatin tonë në BE dhe NATO”, nënvizoi ai.

Orban mbledh një Këshill të Sigurisë Kombëtare

Kryeministri hungarez Viktor Orbán mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare “pas raketës që goditi tokën polake”, tha zëdhënësi i qeverisë Zoltan Kovacs.

Ministri sllovak i Mbrojtjes Jaroslav Nad shprehu shqetësim të thellë dhe i bëri thirrje Moskës të shpjegojë se çfarë ndodhi në Poloninë lindore. “Jam veçanërisht i shqetësuar për raketat ruse në Poloni. Rusia duhet të shpjegojë atë që ndodhi”, shkroi ai në Twitter, dhe duke iu referuar gjithashtu sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, shtoi: “Sulmet e pakuptimta ndaj infrastrukturës duhet të ndalen menjëherë. Pamaturia e Rusisë është jashtë kontrollit”.

Ministria e Jashtme e Estonisë e përshkroi lajmin nga Polonia si “jashtëzakonisht shqetësues”, ndërsa zëvendëskryeministri letonez Artis Pabriks shprehu besimin e tij se ishin raketat ruse që ranë në tokën polake.