Buxheti 2023/ Ilir Meta: Korrupsioni në Tatime dhe Dogana do bëjë namin, miliarda euro do të zhduken në…

Kreu i Partisë së Lirisa Ilir Meta ka mbledhur mbrëmjen e sotme Kryesinë ku u ndal te buxheti i vitit 2023. Meta tha se rritja e pensioneve ka qenë qesharake njësoj si ajo e ndihmës ekonomike. Sipas Metës ky buxheti i jep një goditje prodhimit vendas të pijeve, si rezultat i rritjes së akcizës, duke goditur industrinë vendase të pijeve dhe duke favorizuar importuesit dhe evazionin.









Pjesë nga fjala e Ilir Metës

Totali i kostos së shërbimit të borxhit do të arrij 1.15 mld euro me një rritje 69% krahasuar me vitin që po lemë pas. Totali i kostos së shërbimit të borxhit do të jetë i barabartë me buxhetin e 3 ministrive si ajo e Arsimit, Shëndetësisë dhe Bujqësisë.

Do të jepen 1 mld euro për 7 koncesione dhe do të vazhdojnë rrugët me qindra miliona euro.

Korrupsioni në tatime dhe dogana do të bëjë namin. Në vitin 2023 niveli i mbledhjes së të ardhurave do të jetë 27%. Miliarda euro do të zhduken në gropën e errët të korrupsionit.

Ky buxheti i jep një goditje prodhimit vendas të pijeve, si rezultat i rritjes së akcizës, duke goditur industrinë vendase të pijeve dhe duke favorizuar importuesit dhe evazionin. Do të favorizohet edhe si rezultat i vendosjes së gjobave 10 fish ndaj biznesit.