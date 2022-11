Gruaja që u shfaq në krah Brad Pitt është ish e dashura e Paul Wesley

Një grua e re duket se ka hyrë në jetën e Brad Pitt, siç zbulohet nga fotot e reja që qarkullojnë në internet. DailyMail publikoi një seri fotosh që shfaqin yllin e Hollivudit jashtë Teatrit Orpheum në Los Angeles, ku Bono po performonte, me një grua pranë tij. Të dy arritën në vendin e ngjarjes së bashku në orën 20:00.









Në fakt, nuk është çdo grua, por ish-bashkëshortja e Paul Wesley, Ines de Ramon. Në fotot e përmendura, intimiteti mes të dyve është i qartë, me aktorin që i mban për dore dhe e tërheq pranë teksa bisedojnë jashtë Teatrit Orpheum.

EXCLUSIVE: Beaming Brad Pitt, 58, gets cozy with date Ines de Ramon, 29, at Bono concert https://t.co/Ov50VY5fht — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2022

Së fundmi mediat i kanë “ngarkuar” shumë lidhje Brad Pitt, por asnjëra prej tyre nuk është konfirmuar. Është hera e parë për yllin, i cili ka dalë në publik me një grua që nga divorci i tij nga Angelina Jolie.

Së fundmi doli edhe Ines de Ramon nga martesa me aktorin e serialit të njohur “Vampire Diaries”, Paul Wesley. Në shtator, çifti njoftoi publikisht ndarjen e tyre pas 3 vitesh martesë.

Të dy u martuan në një ceremoni private në vitin 2019. Megjithatë, një përfaqësues i çiftit konfirmoi se ata janë ndarë dhe jetojnë të ndarë prej 7 muajsh. “Vendimi për ndarje është i dyanshëm dhe është marrë muaj më parë. Ne kërkojmë që ju të respektoni privatësinë tonë ”, thuhet në deklaratë.

Ines de Ramon është me origjinë nga New Jersey dhe është diplomuar në Universitetin e Gjenevës në vitin 2013. Ajo ka një diplomë për administrim biznesi dhe që nga viti 2020 është drejtuese e shitjes me shumicë në kompaninë “Anita Ko Jewelry”, ku burimin e tyre e kanë personalitete të njohura. bizhuteri, si Kourtney Kardashian dhe Hailey Bieber.