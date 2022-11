“Ishte i shpifur, trupi vetëm më nishane”! Producenti i ‘pamëshirshëm’ i Hollivudit pë*dhunoi gruan e guvernatorit amerikan

Informacione të reja po dalin gradualisht në dritë dhe kanë të bëjnë me gjyqin e Harvey Weinstein dhe Jennifer Siebel Newsom.









Gruaja e guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, dëshmoi në gjykatë të martën, më 15 nëntor, për atë që përjetoi në vitin 2005 kur Weinstein e përdhunoi në hotelin Peninsula në Beverly Hills.

Sipas një raporti të TMZ, gjatë gjyqit, avokati mbrojtës i Weinstein i kërkoi Newson të falsifikonte sërish orgazmën e saj, duke i rikthyer në kujtesë gjithçka që përjetoi atë ditë pranë producentit të filmit.

Kërkesës së këtij avokati, Jennifer Siebel Newsom iu përgjigj: “Ne nuk jemi këtu në ‘Kur Harry Met Sally'”. Nuk po e bëj këtë”, duke iu referuar skenës së famshme në filmin e vitit 1989, ku personazhi i luajtur nga Meg Ryan falsifikoi një orgazmë në një restorant të Nju Jorkut.

Gruaja e Gavin Newsom më pas shpërtheu në lot, duke thënë: “Unë po bëja zhurmë për ta bërë te sperma. Ai tashmë më përdhunoi… Kjo është shumë e rëndë me vjen keq’.

Avokati i producentit të filmit shfrytëzoi rastin dhe i kërkoi Newsom të falsifikonte një orgazmë gjatë depozitimit të saj, në të cilën ai theksoi: ” Ajo e di se kjo nuk është normale. Ai e di që ky nuk është pëlqim”, duke shtuar se në fillim nuk kishte ereksion.

“Isha e shqetësuar se do të merrja ndonjë sëmundje. Ishte kaq e neveritshme. Thjesht bera disa zhurma per ta bere te ejakulonte me shpejt. Diçka si zhurma kënaqësie. Unë thjesht doja të largohesha prej andej’.

Sibel Newsom pretendoi se kishte planifikuar një takim biznesi me Weinstein në dhomën e saj të hotelit, e cila u kthye në birucën e saj.

Sapo mbërriti atje, gjërat shpejt u shëmtuan, pasi ajo tha se producenti i filmit u zhvesh dhe veshi një mantel, më pas filloi ta “manipulonte” dhe “kërcënonte” atë. Madje ajo pohoi se Harvey Weinstein depërtoi në trupin e saj me gishtin e tij, duke vazhduar më pas me penisin e tij të shtrembëruar.

Nishani i tij ishte si një peshk

Kur u pyet nga prokurorja Marlene Martinez për të përshkruar fizikun e Weinstein, ajo tha: “Shumë mavijosje, shenja, të verdha dhe jeshile, shumë strija në stomak, pa ushtrime. Ai dukej i parrethprerë dhe i çuditshëm, nishani i tij dukej si peshk dhe testikujt e tij ishin të deformuar… Shumë lëkurë atje poshtë’.

Jennifer Sibel Newsom është gruaja e katërt që dëshmoi se Weinstein e kishte sulmuar seksualisht , duke theksuar se ajo e takoi për herë të parë në Festivalin e Filmit në Toronto, kur ajo sapo kishte filluar si aktore dhe ai ishte në kulmin e karrierës së tij.

Arsyet që ajo vazhdoi të kontaktonte me të

Kur u pyet nga prokurori se pse ajo vazhdoi t’i dërgonte email Weinstein, Newsom tha se mendonte se ajo që ndodhi ishte një “incident i izoluar”.

“U përpoqa ta vendosja atë që ndodhi në një kuti, edhe pse herë pas here dilte. Dhe trishtimi dhe frika ime u kthyen në zemërim nganjëherë’.

Jennifer Siebel Newsom u pyet gjithashtu në lidhje me një email që ajo i dërgoi Weinstein në vitin 2007 duke kërkuar këshillën e tij kur burri i saj ishte kryebashkiak i San Franciskos: “Mendova se Harvey kishte një marrëdhënie me shtypin dhe kuptova se si t’i trajtonte mediat, masmedia. Mendova se ai mund të ishte i dobishëm’.

Harvey Weinstein, i cili tashmë po vuan një dënim 23-vjeçar për përdhunim dhe sulm seksual në Nju Jork përballet me akuza për sulme seksuale të dyshuara ndaj katër grave në Los Anxhelos midis 2004 dhe 2013. Ai është deklaruar i pafajshëm për 11 akuza për përdhunim dhe sulm seksual.