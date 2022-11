(EMRAT) Nga Tirana në Sarandë dhe Korçë/ Ja cilët janë kandidatët e PD-së në Primare, në 26 bashki të vendit!

MARIGLEN KUME/ Tri ditë pas mbylljes së afatit për të depozituara në degët e PD në rrethe, kandidaturat për primaret që do nxjerrin kandidatët për bashkitë, kryesia e selisë blu bëri shqyrtimin dhe filtrimin e kandidaturave për 26 bashkitë e para.

Të parat që kaluan ishin kryesish bashkitë e mëdha. Bëhet fjalë për Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Fierin, Shkodrën e me radhë. Për 26 bashkitë e para, kryesia e PD-së që u mblodh dje seleksionoi për procesin e brendshëm 79 kandidatë. Vlen të përmendet se ka bashki si Elbasani e Shkodra që kanë vetëm një kandidat në garë, ndërsa ka të tjera ku marrin pjesë deri në 5 apo 7 kandidatura. Në një deklaratë për mediat nga selia blu, Albana Vokshi tha se gjithsej në PD kishin mbërritur 200 aplikime për 61 njësitë e pushtetit vendor.

“Bazuar në vendimin numër 38, datë 1 tetor 2022, të Kryesisë dhe Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, bazuar në udhëzimet 11, 12, 13 të Komisionit për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale, ky komision pranë PD-së, mori në shqyrtim të gjithë dokumentacionin e ardhur për të gjithë kandidatët që janë propozuar në të gjitha degët e PD-së, por që kanë pranuar kandidimin dhe plotësuar dokumentacionin dhe gjithashtu edhe dokumentacionin e të gjithë kandidatëve të vetëpropozuar. Siç edhe ju është bërë me dije, interesi ka qenë i lartë. Janë mbi 200 kandidatura që janë shqyrtuar. KOKOE ka qenë i mbledhur dhe ka punuar me intensitet dhe sot i ka paraqitur kryesisë së PD-së, për të gjithë kandidatët e 26 degëve dhe në ditët në vijim ne do të vazhdojmë të jemi të mbledhur për të paraqitur kryesisë së PD-së për vendimmarrje kandidaturat e degëve që nuk u morën dot sot në shqyrtim”, tha Vokshi

Ajo bëri me dije se Kryesia e PD do të qëndrojë e mbledhur në mënyrë që sapo Komisioni të përfundojë shqyrtimin e të gjitha bashkive, kryesia të bëjë filtrimin paraprak.

“Këta janë emrat që ka kaluar kryesia e PD-së dhe i ka miratuar. Janë emrat që do të garojnë për primaret e PD-së. KOKOE do të vazhdojë sot, nesër me intensitet shqyrtimin e dosjeve për kandidaturat e tjera për të gjitha degët e tjera. Sipas njoftimit që u bë në kryesi, edhe kryesia e PD-së do të vazhdojë të qëndrojë e mbledhur dhe menjëherë sapo Komisioni për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale do të shqyrtojë një pjesë të degëve, do të ja kalojë kryesisë por miratim edhe kandidaturat e degëve të tjera, për të cilat do t’ju informojmë në vijim”, deklaroi Vokshi.