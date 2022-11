“Nuk është puna juaj se si e rris unë fëmijën”/ Georgia Meloni kritikohet për marrjen e vajzës së saj 6-vjeçare në Samitin e G20

Veprimi i kryeministres italiane Giorgia Meloni për të marrë me vete vajzën e saj 6-vjeçare Ginevra në samitin e G20 në Bali shkaktoi reagime në Itali.









Dy gazeta, La Stampa dhe La Repubblica me një raportim të gjerë kritikuan Melonin për vendimin e saj për ta çuar në Indonezi në samitin e krerëve të shteteve dhe Gjenevës së vogël, e cila bazuar në publikimet përkatëse, kur nëna e saj kishte biseduar me liderë të vendeve të tjera, ajo ishte duke shijuar pishinën e tyre të hotelit me dadon e saj.

Gazetarja Assia Dejan shkroi në gazetën La Stampa: “Punëtorët nuk i marrin fëmijët me vete në fabrikë… Jam shumë e sigurt që Meloni nuk do ta kishte problem të fliste me Kinën pasi ajo po ndihmon Ginevrën të bëjë zbritjet”.

Kryeministrja italiane iu përgjigj kritikave të saj në një postim në Facebook: “Pyetja që duhet t’u bëj nxitësve të këtij debati të jashtëzakonshëm është kjo: a mendoni se mënyra se si do të rris vajzën time është puna juaj? Sepse kam lajme per ty, jo nuk behet fjale per ty. Unë kam të drejtë të jem nënë si të dua dhe kam të drejtë të bëj ç’të mundem për këtë vend pa i hequr nënën Ginevrës. Shpresoj që kjo përgjigje të jetë e mjaftueshme që ju të merreni me çështje më të rëndësishme dhe brenda juridiksionit tuaj”.

Gjatë fushatës së saj elektorale gushtin e kaluar, Meloni e bëri të qartë se, nëse zgjidhej kryeministre, ajo do të kombinonte detyrat e saj me rritjen e vajzës së saj 6-vjeçare. “Nëse zgjidhem nuk do të heq dorë nga vajza ime Ginevra, e cila është gjashtë vjeçe. Gratë gjithmonë arrijnë të organizohen”, tha kryeministrja italiane, duke përmendur si shembuj Ursula von der Leyen, e cila është kryetare e Komisionit, por edhe nënë e shtatë fëmijëve, si dhe Roberta Metzola, presidente e Parlamentit Evropian dhe nënë e katër fëmijëve djem.

Meloni, 45 vjeçe, kryeministrja e parë femër në historinë e Italisë, mirëpriti 6-vjeçaren Ginevra me partnerin e saj 41-vjeçar dhe gazetarin Andrea Giabruno. Gazetari i grupit Mediaset në pronësi të Silvio Berlusconit është një votues i majtë, mban një profil të ulët dhe që nga dita që Meloni mori drejtimin e Italisë ka zgjedhur të punojë prapa kamerave, duke lënë rolin e prezantuesit në emisionin televiziv Studio Aperto.