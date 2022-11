Pas Dua Lipës edhe Shakira refuzon të performojë në Kampionatin Botëror në Katar

Kampionati Botëror në Katar është afër, pasi bota do të ndalet dhe do të shikojë ceremoninë e hapjes së ngjarjes më të madhe sportive në botë më 20 nëntor.









Në ceremoninë hapëse zakonisht shfaqen artistët më të mirë në botë, këngët e të cilëve bëhen klasike kur bëhet fjalë për Kupën e Botës. Për shembull, hiti “Waka Waka” nga Shakira në vitin 2010.

Megjithatë, kritikat që janë drejtuar në Kampionatin Botëror në Katar kanë bërë që disa artistë të refuzojnë mundësinë për të qenë në ceremoninë e hapjes, shkruan Marca.

Sa i përket Shakirës, kolumbiania ka pasur çështjet e saj personale për t’u marrë dhe prania e saj në Kampionatin Botëror u kritikua në rrjetet sociale.

Mirëpo, sipas ‘El programa de Ana Rosa’, Shakira nuk do të performojë në ceremoni pasi ndryshoi mendje pak ditë para fillimit të Kupës së Botës.

“Më është konfirmuar që Shakira nuk do të performojë në ceremoninë e hapjes, por nuk do të thonë nëse do të ketë një rol tjetër gjatë Kampionatit Botëror”, tha Adriana Dorronsoro në program.

Sandra Aladro, një tjetër bashkëpunëtore e programit Telecinco, tha se ka folur me stafin e artistes.

“Ata kanë konfirmuar se ajo nuk do të performojë”, ka thënë Aladro.

“Ajo ishte një nga artistet e ftuara, tani ajo do të duhet të dërgojë një deklaratë për të shpjeguar gjithçka”, tha ajo.