Policia iraniane hap zjarr në stacionin e metrosë dhe gadet gratë që nuk mbanin shami (VIDEO)

Forcat iraniane të sigurisë hapën zjarr ndaj njerëzve në një stacion metroje në Teheran dhe rrahën gratë që nuk mbanin mbulesa në kokë, ndërsa protestat për vdekjen e Mahsa Amini hynë në muajin e tretë.









Pamjet e shpërndara në mediat sociale treguan pasagjerët që vraponin drejt daljeve, me shumë të rënë dhe duke u shkelur, pasi policia hapi zjarr në një platformë të mbushur me njerëz. Policia u filmua gjithashtu përmes dritareve të trenit duke marshuar nëpër vagona dhe duke rrahur gratë me shkopinj, raporton theguardian.

Amini, një grua iraniane 22-vjeçare me origjinë kurde, vdiq në paraburgimin pasi u arrestua nga policia e moralit më 16 shtator me arsyetim se ka shkelur kodin e rreptë të veshjes së Iranit për gratë.

Demonstratat u intensifikuan të martën, kur organizatorët e protestës bënë thirrje për tre ditë aksion për të përkujtuar “Nëntorin e Përgjakshëm” të 2019-s, kur qindra u vranë gjatë protestave kundër rritjes së çmimit të karburantit.

Stacionet e metrosë dhe transporti publik – shpesh i patrulluar nga policia e moralit – ishin bërë një vend i dhunës shtetërore dhe mbikëqyrjes së qytetarëve femra gjatë verës gjatë një goditjeje ndaj veshjeve femra.

Më shumë se 300 njerëz janë vrarë nga forcat e sigurisë gjatë dy muajve të protestave, sipas grupit të të Drejtave të Njeriut në Iran (IHR) me qendër në Oslo. Grupi thotë se 15 mijë njerëz janë arrestuar, një shifër që autoritetet iraniane e mohojnë.

Pesë protestues deri më tani janë dënuar me vdekje. Në fillim të këtij muaji, 272 nga 290 ligjvënësit iranianë votuan për zbatimin e dënimit me vdekje për krime të rënda kundër shtetit dhe përsëritën kërkesat nga disa zyrtarë për të marrë një qëndrim më të ashpër kundër trazirave që tregojnë pak shenja të zbutjes.