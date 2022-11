Seksi/ Mund të shkaktojë një sulm të astmës respiratore

Kur njerëzit me astmë pyesin se cilat forma ushtrimesh mund të shkaktojnë një shpërthim të astmës, seksi ndoshta nuk është gjëja e parë në mendjen e tyre dhe nuk është gjëja e fundit në mendjen e tyre. Hulumtimi i ri i paraqitur në takimin vjetor shkencor të këtij viti të Kolegjit Amerikan të Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë (ACAAI), megjithatë, sugjeron se seksi mund të jetë një shkaktar i pashkelur i astmës.









“Ne donim të hetojmë nëse studimet e rasteve të përkeqësimeve të astmës raportuan aktivitetin seksual si një shkak të mundshëm”, tha Ariel Leung, anëtar i ACAAI dhe autori kryesor i studimit. “Shumë njerëz nuk e kuptojnë se shpenzimi i energjisë i aktivitetit seksual është afërsisht i barabartë me ecjen në dy shkallë. Rastet e raportuara janë të rralla, ndoshta sepse ata që vuajnë nga një shpërthim i astmës mund të mos jenë të vetëdijshëm për shkaktarin’.

Studimi përpiloi literaturën e disponueshme mbi marrëdhëniet seksuale si një shkaktar i nëndiagnostikuar për përkeqësimet e astmës. Autorët kërkuan bazën e të dhënave PUBMED duke përdorur një sërë fjalë kyçe, duke përfshirë marrëdhëniet seksuale, astmë, muaj mjalti, sjellje seksuale, alergji dhe reaksion alergjik.

“Një arsye tjetër e mundshme që ky faktor nuk është hetuar sa duhet është sikleti i shkaktuar nga diskutimi i jetës seksuale”, thotë alergologu AM Aminian, një anëtar i ACAAI dhe bashkëautor i studimit. “Njerëzit mund të mos ndihen rehat të diskutojnë me alergologun e tyre për një shpërthim të astmës të shkaktuar nga seksi. Por alergologët janë ekspertë në diagnostikimin, trajtimin dhe menaxhimin e astmës. Nëse dikush mund ta udhëzojë një pacient se si të shmangë një shpërthim astme në të ardhmen, ai do të ishte alergologu. Kur astma e shkaktuar nga aktiviteti seksual identifikohet dhe trajtohet siç duhet, alergologët kanë më shumë gjasa të jenë në gjendje të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientit”.