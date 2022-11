U publikua traileri i Will Smith/ ‘Emancipation’ – Filmi i tij i parë pas Shuplakës së Oscarit

Pavarësisht se projektet që ai po përgatiste “ngrinë” pas natës së Oskarit, Will Smith është rikthyer me një film të ri, i pari që do të dalë në treg që nga dita kur Academy Awards e ndaloi për 10 vjet.









Shuplaka që i dha Chris Rock, për shakanë që bëri për alopecinë e gruas së tij Jada Pinkett Smith, i kushtoi shumë.

Megjithatë, Apple publikoi trailerin për dramën e periudhës “Emancipation”, një film për të cilin mediat e huaja raportojnë se mund të jetë në sy të fitimit të Oscarit të vitit 2023.

Pavarësisht se filmi u vendos të shtyhej për në vitin 2023, më në fund do të dalë këtë vit, si në kinema ashtu edhe në shërbimin Apple TV+.

Me regji të Antoine Fuqua, filmi tregon historinë e frymëzuar nga ngjarje të vërteta të një njeriu që luftoi kundër rrethanave dhe situatave të tmerrshme për të gjetur veten përsëri në krahët e familjes së tij.

Para goditjes së shumëpërfolur që errësoi çmimet Oscar, filmi i Fuqua u konsiderua si një nga favoritët e fortë.

Komploti

I torturuar dhe i fshikulluar gati për vdekje, skllavi Peter arratiset nga një plantacion në Luiziana për t’u nisur në veri, ku bashkohet me ushtrinë e Unionit.

Filmi bazohet në historinë e vërtetë të Gordonit. Fotot e shpinës së tij të zhveshur dhe të plagosur rëndë nga torturat u publikuan në mbarë botën në 1863 si dëshmi e mizorisë së skllevërve në SHBA në atë kohë.

“Emancipation” pritet të dalë në kinema të zgjedhura më 2 dhjetor dhe do të jetë i disponueshëm në mbarë botën në Apple TV+ më 9 dhjetor.

Luajnë: Ben Foster, Grant Harvey, Charmaine Bingwa dhe Stephen Ogg

Shikoni trailerin