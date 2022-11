(VIDEO) Aksident me tre të plagosur në aksin Milot-Thumanë, njëri prej automjeteve përfundon jashtë rruge

Një aksident ka ndodhur në autostradën Milot-Thumanë, në afërsi të fshatit Gjorm. Një autoveturë godet nga pas një tjetër dhe si pasojë humb kontrollin duke dalë nga rruga. Në automjetin që u godit nga pas me traga Zvicre ndodhej një çift bashkëshotësh, burri zvicerian dhe gruaja shqiptare të cilët janë nisur për në spitalin e traumës për shkak të plagëve të marra.









Gjithashtu në spital është shoqëruar dhe shoferi i automjetit tjetër që u përfshi në aksident.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Vlorë/Informacion paraprak

Rreth orës 16:00, në rrugën Vlorë-Kuç, në fshatin Gjorm, një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin M. M., është përplasur me një automjet tip “Fiat” me drejtues shtetasin A. Ç. Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi M. M dhe pasagjeri shtetasi K. M., i automjetit Benz, të cilët ndodhet në spitalin e Vlorës, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për kapjen e shtetasit A. Ç, i cili është larguar nga vendi i ngjarjes si dhe për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.