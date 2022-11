“Hiqini qafe në det!”/ Shkatërrohet grupi i trafikantëve, arrestohen 18 persona! Ëndrra për një jetë më të mirë për pak u kushtoi jetën emigrantëve

Varkat e kontrabandistëve që trafikonin njerëz midis Siçilisë dhe Tunizisë, niseshin nga porti i Gelës ose nga brigjet e Agrigentos për të mbërritur në Afrikë dhe më pas ktheheshin me “ngarkesën” e njerëzve.









Këto janë përfundimet pas operacionit nga policia italiane “Deti i Hapur” i cili shkatërroi bandën kriminale dhe arrestoi 18 persona (11 tunizianë dhe 7 italianë).

Ata akuzohen për grup të strukturuar kriminale me qëllim trafikimin e paligjshëm të njerëzve, nga përgjimet është zbuluar se “kapoja” i bandës i urdhëronte personat e tjerë që nëse do të kishte probleme si dështim i motorit, kontrabandistët mund të “kishin hequr qafe migrantët në det të hapur.”

Hetimet

Gjyqtari hetues ka urdhëruar dënim me burg për 12 kontrabandistë dhe arrest shtëpie për gjashtë të tjerët. Hetimet nisën më 21 shkurt 2019, kur në hyrje të portit të Gelës, një varkë me dy motorë 200 kuajfuqi u përmbyt, e raportuar nga një peshkatar vendas.

Hetimet e kryera nga hetuesit bënë të mundur konstatimin se skafi ishte vjedhur në Katania pak ditë më parë dhe se kishin zbritur dhjetëra persona me origjinë afrikane. Më vonë, hetuesit gjetën një çift me origjinë tuniziane që favorizonin hyrjen e parregullt në territorin italian, kryesisht të qytetarëve afrikano-veriorë, shkruan Tg Com.

Fitimet deri në 70,000 euro për udhëtim

Çmimi për person, i paguar në Tunizi para nisjes, do të ishte midis 3,000 dhe 5,000 euro dhe fitimi i supozuar i organizatës kriminale, sipas vlerësimeve hetimore, do të ishte midis 30,000 dhe 70,000 euro për çdo udhëtim.

Më 26 korrik 2020, për një nga udhëtimet e planifikuara nga të dyshuarit, një varkë do të nisej nga porti i Licata në drejtim të bregdetit tunizian për të marrë njerëzit që do të çoheshin në Itali. Vetëm dështimi i të dy motorëve e pengoi udhëtimin të përfundonte dhe anija mbeti në rrugë.

Struktura e bandës

Organizata e supozuar kriminale do të ishte promovuar nga një burrë dhe një grua tuniziane, të dy tashmë në arrest shtëpiak.

Aktiviteti kriminal drejtohej nga një shtëpi në Nisçemi, në territorin e së cilës vepronte edhe “kryemenaxheri” i bandës së trafikantëve.

U identifikuan gjithashtu dy tunizianë, me një bazë operacionale në Siçli, të cilët kishin për detyrë të menaxhonin kasat dhe pesë italianë që kujdeseshin për aspektet logjistike, si mikpritja menjëherë pas zbarkimit në bregdetin sicilian dhe transferimi i kontrabandistëve nga karrocat e stacionit në bazën e operacioneve.