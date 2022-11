Hyrja me pagesë në Parkun e Divjakës/ Deputetja e PD pranë protestuesve: Çdo ditë do jemi këtu deri në zmbrapsjen përfundimtare të…

Deputetja e PD, e qarkut të Fierit ishte edhe sot në mbështetje të banorëve që kanë dalë prej tre ditësh në protestë për të kundërshtuar vendosjen e traut në hyrje të parkut të Divjakës, që do i detyrojë qytetarët dhe automjetet të paguajnë për të hyrë.

Deputetja paralajmëroi se banorët do të vijojnë qëndresën e tyre deri kur institucionet që kanë marrë këtë vendim të tërhiqen. Më herët gjatë të enjtes pati një përplasje mes policisë dhe banorëve protestues.

Deklarata e deputetes: Në ditën e tretë të protestës këtu në hyrje të parkut Divjakë Karavasta me numër më të madh të banorëve të Divjakës, Lushnjes e zonave përreth që janë këtu për të protestuar kundër kësaj padrejtësie, kundër vendosjes së traut në hyrje të Divjakës që është parku i gjithë qytetarëve që është park i lirë e do vijojë të mbetet i tillë. Nuk do të pranojmë dhe këtu pushtimin e Edi Ramës kur nuk kemi lejuar pushtimin, dëmtimin e këtij parku dhe në kohërat e trazira më të errëta të këtij vendi. Çdo ditë do jemi këtu deri në zmbrapsjen përfundimtare të atyre që kanë marrë këtë vendim arbitrar për të bllokuar këtë pasuri kombëtare.